تألقي بـ الأحمر.. استوحي إطلالتك من 20 نجمة في عيد الحب

يعد اللون الأحمر الناري من الألوان المقربة لقلوب الفتيات، وهو عادة ما يخطف الأنظار ويمنح المرأة أنوثة ومظهرًا مميزًا، وتلجأ النجمات لاختيار فساتين مبهرة بهذا اللون الناري لخطف الأضواء وضمان إطلالة مميزة.

ومع الاحتفال بعيد الحب الموافق غدًا 14 فبراير تفضل أغلب الفتيات اللجوء الى ارتداء اللون الأحمر الذى يزيد من أنوثتها ويجعلها مميزة.





و تألقت العديد من النجمات الفترة الماضية فى إحدى المناسبات ،باللون الأحمر في ستايلات مختلفة ومتنوعة، ما بين الفساتين السواريه والجمبسوت.





فى عيد الحب "الفلانتين"، يفكر المرتبطين فى التعبير عن مشاعرهم، ويخططون في أفكار رومانسية رقيقة لقضاء ذلك اليوم سواء في المنزل أو دخول السينما أو فسحة على الكورنيش.. وتظهر الورود والهدايا على أبواب المحلات.



