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حوادث

بعد تداول الفيديو على فيسبوك.. الأمن يكشف واقعة خطف طفلة داخل توك توك بالمطرية

الخميس 13/فبراير/2020 - 04:13 م
خطف طفلة
خطف طفلة
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مصطفى الرماح
على خلفية تداول مقطع فيديو بأحد مواقع التواصل الإجتماعي يظهر به قيام بعض الأشخاص باختطاف طفلة داخل مركبة "توك توك" أمام أحد الأندية بدائرة قسم شرطة المطرية، فقد تم تحديد والدة الطفلة وتبين أنه أثناء تواجدها داخل النادى محل الواقعة وبصحبتها ابنتها "4 سنوات" لتنفيذ قرار المحكمة بتمكين طليقها، من رؤية الطفلة وعقب انتهاء مدة الرؤية قام الأخير وبصحبته (ربة منزل وشقيقها- قائد مركبة توك توك  وآخرين "جار تحديدهم")، باختطاف الطفلة واصطحابها داخل مركبة التوك توك ولاذوا بالفرار.


وتوصلت أجهزة البحث إلى مكان احتجاز الطفلة "صحبة ربة المنزل" بشقة سكنية بدائرة قسم شرطة السلام أول "طرف إحدى صديقاتها".

وقد أمكن ضبطها وبصحبتها الطفلة.. وتم بإرشادها ضبط 2 من المتهمين.. وتتوالى الجهود لضبط باقى المتهمين.
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