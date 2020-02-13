هنيدى ودرة ومنى زكى.. كيف عبّر المشاهير عن حبهم للآخرين

حرص عدد من النجوم على كتابة تغريدات بمناسبة عيد الحب، ويسلط تويتر الضوء على بعض التغريدات التي أعجبت المشاهير وكيف عبروا من خلالها عن حبهم وإعجابهم على المنصة:

محمد هنيدي (@OfficialHenedy) واحدًا ضمن 20,000 شخص أعجبوا برد أحمد السقا (@ElSaka) الساخر على سلسلة تغريدات بينه وبين أحمد حلمى.

أعجبت منى زكي (@monazaki) برسمة جمعتها بأحمد حلمي (@ahelmy) قامت برسمها إحدى معجباتها، حيث قضت الفتاة ثلاثة أسابيع في الرسم على أمل أن يصل عملها إلى النجمين، ومكّنها تويتر من تحقيق رغبتها.

للتعبير عن حب الجمهور أيضًا، أعجبت أمير عيد (@AmirEid)، ضو فريق كايروكي، تغريدة إحدى المعجبات والتي خصصت مشروعها النهائي في الفن في الجامعة عن الفرقة

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أظهر الممثل المصري أحمد السعدني (@AhmedLSaadany) حبه لمحمد صلاح (@MoSalah) من خلال الإعجاب بصور نجم كرة القدم العالمي مع أكثر من 214،000 شخص آخر على تويتر بعد فوز فريق ليفربول على نظيره مانشستر يونايتد في الدوري الإنجليزي.



