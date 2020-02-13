الطيار أشرف أبو اليسر يسرد تفاصيل أزمته مع محمد رمضان .. فيديو

كشف الكابتن طيار أشرف أبو اليسر، تفاصيل أزمته مع الفنان محمد رمضان، وقال : "أنا مكنش في دماغي أظهر على الميديا وأشتكي لاني اتوجعت أكتر من اللازم والموضوع أخد أكتر من حده".





وأضاف أبو اليسر: "الموضوع في البداية كنا في رحلة من القاهرة للرياض داخل طائرة خاصة، وكان معانا محمد رمضان وأخوه ومسئول من شركة روتانا والمصور الخاص به، الكرسي اللي قعد عليه محمد رمضان هو كرسي مساعد الطيار وهو لا يُشكل أي خطورة على سلامة الركاب ولا يوجد من خلاله تحكم في الطائرة لأنني من أتحكم في الطائرة"، متابعًا: "المساعد الخاص راح الحمام في آخر الطائرة ومحمد رمضان حضر لالتقاط صورة داخل قمرة القيادة".





وأوضح : "رمضان دخل والكرسي كان فاضي وقعد وقالي بعد اذنك هاخد لقطة للذكرى افرجها لأبني فوافقت لأنه أدبًأ مني مينفعش أقوله قوم، لكن طلبت منه ميحطش أيده على الكنترول ووضع يده فقط على المقود.. قولتله مفيش مشكلة لأنني من أتحكم في قيادة الطائرة، فطلبت منه بعد التقاط الصورة إنها تكون لنفسه وليس للإعلان والنشر في صفحته.. فقالي لا خالص".





واستكمل : "فوجئت في نفس اليوم ليلا، مساعدي بيكلمني بيقولي الصورة اللي صورها محمد رمضان طلعت فيديو ونزلها على صفحته، لأنا أول ما شوفت الصورة عرفت أخرتها أيه، هذا تصرف غير مسئول منه"، مستطردًا: "محمد رمضان كنا راجعين في نفس الطائرة، ودخلته وكلمته قولتله اللي انتا عملته ده هيقفل بيوت ناس كتير وهتخرب بيوتهم مش بيوتي أنا لوحدي، ناس كتيرة تأذيت من الفيديو.. قالي أنا هشيلها، قولتله تشيلها إزاي دي عليها ملايين المشاهدات.. قالي أنا ليا علاقاتي واتصالاتي بسادة وزراء وهحل المشكلة، قولتله اللي أنت بتقوله ده على عيني وعلى رأسي لكنه لن يجدي نفعًا لأن هناك قانون يحكم وينظم عملية الطيران".





وأضاف: "محمد رمضان شوه صورتي وشكلي ومنظري وسمعتي وتاريخي في الطيران، ويصعب عليا بدل ما أخرج متكرم، أخرج بإيقاف عن الطيران مدى الحياة وسحب الرخصة مني"، وأقسم بالله اللي بيقول أني قولت للمساعد بتاعي قوم عشان محمد رمضان يقعد، أقسم بالله ما حصل والمساعد اسمه إيهاب حافظ وممكن الناس تسأله، والكلام اللي في الفيديو صوت المصور بتاع محمد رمضان وليس صوتي، لأن مفيش طيار بيقول لفظ سايق أثناء قيادة الطائرة".





وأوضح: "لازم الناس تبقى عارفة أن الطائرة لما تبقى رايحة أي رحلة، بنبقى في فضاء جوي مراقب، بمعنى ان الطيارة لو هتخرج عن مسارها 10 سنتي هتلاقي ألف واحد في الرادار بيقولك بتعمل إيه".