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أخبار البلد

وزارة الصحة السودانية: نتائج سلبية لتحليل عينات 8 حالات اشتباه بـ كورونا

الخميس 13/فبراير/2020 - 08:26 م
صدى البلد
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ا ش ا
كشفت وزارة الصحة السودانية، عن نتائج ثماني حالات اشتباه بفيروس كورونا، مشيرة إلى أن نتائج التحليل أتت سلبية، فيما رفعت الوزارة درجة الاستعداد القصوى لاستقبال القادمين عبر مطار الخرطوم والمعابر التسعة الأخرة، وتم تجهيز مركز لاستقبال الطلاب السودانيين القادمين من مدينة ووهان الصينية.

وقالت وكيل وزارة الصحة السودانية سارة عبد العظيم، خلال مؤتمر صحفي اليوم الخميس، إنه حتى الآن لاتوجد أية إصابة في السودان، مشيرة إلى أن الوزارة منذ ظهور المرض بالصين كونت لجنة تنسيقية على المستوى القومي تضم كافة الجهات ذات الصلة.

وأكدت اكتمال الترتيبات لاستقبال الطلاب القادمين من الصين، عبر لجنة مشتركة تضم سلطات مطار الخرطوم، والقطاع الخاص وصندوق الضمان الاجتماعي، عملت على تجهيز مركز لإيواء العائدين وعزله، مع تجهيزه من سبل معيشة وراحة ومتابعة ومراقبة.

وأوضحت أنه تم تجهيز مطار الخرطوم بالمعدات وتجهيز غرفة للعزل، بها عناية مكثفة لأية احتمالية للمرض، مؤكدة تجهيز أكثر من 30 سريرا للعزل الصحي بجانب تجهيزات معملية بمستشفى الخرطوم التعليمي، فضلا عن تأمين المعابر وتقوية الحجر الصحي، إلى جانب تجهيزات بالمعمل القومي.

من جانبه، قال الدكتور بابكر المقبول مدير إدارة الطوارئ الصحية ومكافحة الأوبئة بوزارة الصحة السودانية، إن الوزارة جاهزة لكل السيناريوهات في حال وصول الفيروس من خلال أجهزة الكشف الحراري، وغرف العزل المجهزة بأحدث التجهيزات وأجهزة الفحص بكل المعابر.

وأشار إلى دخول نحو 266 شخصا قدموا من الصين يتم الاتصال بهم يوميا من قبل وزارة الصحة في ولاية الخرطوم، مؤكدا أن هناك تواصلا مع الطلاب المقرر قدومهم من الصين، وهم سالمون من المرض وملتزمون بالنصائح والإرشادات الصحية.

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