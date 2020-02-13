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أخبار البلد

اكتشاف الحناجر الذهبية.. تفاصيل إطلاق أول قناة مصرية لـ القرآن الكريم

الخميس 13/فبراير/2020 - 08:35 م
صدى البلد
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حمادة خطاب
بدأ منذ قليل البث التجريبي للقناة التليفزيونية الجديدة "مصر قرآن كريم" على نايل سات تردد ١٠٨٥٣ أفقي، وهي أحدث قنوات المتحدة للخدمات الإعلامية. 

قال المهندس حسام صالح المتحدث الرسمي للمتحدة إن القناة تعرض تلاوات القرآن الكريم لأشهر الأصوات المصرية العذبة والحناجر الذهبية التي تربت على أيديها أجيال كاملة فى العالم الإسلامي.

وتعرض أيضًا تلاوات نادرة لمشايخ القراء المصريين من بينهم الشيخ عبد الباسط عبد الصمد والشيخ علي محمود والشيخ محمد صديق المنشاوي والشيخ محمود علي البنا والشيخ محمد رفعت والشيخ محمد صديق المنشاوي والنقشبندي وغيرهم.

وأشار حسام صالح إلى أن تامر مرسي رئيس مجلس إدارة المتحدة أكد أن تكون القناة الجديدة بوابة لاكتشاف أصوات جديدة في قراءة القرآن والإنشاد أيضًا، وتنطلق القناة بالقرآن الكريم دون خريطة برامجية، وتستهدف القناة البيوت المصرية والعربية والإسلامية،  والتي لا تخلو دوما من آيات الذكر الحكيم لهذه الأصوات العذبة العطرة التي تهتز لها القلوب.



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