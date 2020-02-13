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أخبار العالم

جولة مكوكية.. وزير الخارجية الأمريكي يزور 5 دول

الخميس 13/فبراير/2020 - 08:45 م
صدى البلد
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شريف سيد
كشفت الإدارة الأمريكية، عن جولة طويلة لوزير الخارجية مايك بومبيو إلى الشرق الأوسط، وأوروبا وأفريقيا. 

ووفقا لما نقلته إذاعة "فويس أوف أمريكا"، سيتوجه بومبيو إلى ألمانيا لحضور مؤتمر ميونخ للأمن، وذلك للقاء عدد كبير من قادة العالم، حيث سينقاشون أهم القضايا العالمية، وعلى رأسها فيروس كورونا القاتل، والجهود المبذولة لإنهاء الصراع في أفغانستان، والوضع الأمني في العراق، والتهديد الإيراني. 

وسيتوجه بومبيو في 15 فبراير الجاري إلى السنغال، في زيارة تستمر يومين حتى 16 فبراير، ثم إلى أنجولا ليوم واحد، 17 فبراير. 

وعقب انتهاء زيارته إلى أنجولا، يتوجه إلى اثيوبيا في زيارة من يوم 17 إلى 19 فبراير، وعقب ذلك زيارة إلى السعودية من 19 فبراير إلى 21 فبراير، ثم إلى عُمان يوم 22 فبراير. 

وتأتي هذه الزيارات في محاولة لتقوية العلاقات الأمريكية الإفريقية، بالإضافة إلى الحديث عن الخطر الإيراني على المنطقة، والأمن في الشرق الأوسط. 
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