400 ألف زيارة.. تامر أمين يكشف تفاصيل مثيرة بعد حلقة أمس.. فيديو

قال الإعلامى تامر أمين، إنه تلقى اتصالات كثيرة بعد حديثه عن اغنية بنت الجيران، لـ الفنان حسن شاكوش.





وقال تامر، أنا تفاجأت باتصالات كثيرة " وأوضح أن هناك أصدقاء أكدوا له أن حلقة أمس حصلت على 400 ألف زيارة في ساعات.





وأضاف تامر أمين، خلال تقديمه برنامج " آخر النهار" المذاع على قناة النهار، أن أغنية بنت الجيران حصلت على نسبة عالية جدًا من المشاهدات.





ولفت تامر أمين، إلى أن الجميع فى أى بيت يستمع لأغنية بنت الجيران، وأن الأغنية لا يوجد بها كلام خارج، وأن الكلمات تتغزل فى بنت.





وأشار تامر أمين، إلى أن اغنية بنت الجيران حصلت على أكثر من 100 مليون مشاهدة. وأوضح أن الأغنية ظاهرة ولا يجب التوقف أمامها.