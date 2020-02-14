احذر .. وجود هذه العلامات على البطاطس والبصل تصيبك بالسموم

تعتبر الخضراوات والفواكه من الأطعمة التي يجب الحفاظ على جودتها وقيمتها الغذائية، ولذلك يجب الحرص على القواعد والإرشادات لضمان شراء الطازج والمفيد منها، وأكد خبراء التغذية على إنه عند الذهاب للسوق يفضل شراء الخضروات النضرة ذات الأوراق الخضراء لأن محتواها من الفيتامينات والأملاح المعدنية يكون عاليا.









يفضل شراء الخضراوات والفاكهة في مواسم إنتاجها، مع الاكتفاء بالكميات المناسبة لك فقط.





- عند شراء البطاطس تجنب الحبات ذات القشرة الخضراء لأنه يشير إلى وجود مادة سامة بها تدعى "السولانين".





- عند شراء البصل تأكد من عدم وجود نمو فطري عليه والذي يظهر في بعض الأحيان على شكل طبقة سوداء اللون نتيجة للتخزين السيئ في أماكن رطبة.





- عند شراء الخضروات الورقية مثل: النعناع، والبقدونس، والكزبرة، والسبانخ، ينبغي اختيار الأوراق الخضراء فقط والابتعاد عن تلك الذابلة والمصفرة.





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- عند شراء الخضراوات المجمدة يجب التأكد من عدم وجود علامات ذوبان وإعادة تجميد بها مثل: قطرات ماء متجمدة على السطح الداخلي للكيس، وسوائل متجمدة ومتراكمة في جوانب الكيس نظرًا لأضرارها الصحية.



