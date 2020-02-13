لخدمة وصيانة السيارات.. توتال إيجيبت تفتتح المركز الـ 1000 في إفريقيا

احتفلت توتال ايجيبت بافتتاح مركز توتال كوارتز لخدمة وصيانة السيارات ” TOTAL QUARTZ Auto Care" رقم 1000 في إفريقيا.









يقع المركز الجديد في محطة خدمة الطريق الدائري الذي يربط بين القاهرة والسويس، ما يجعله علامة فارقة لنشر هذا المفهوم في إفريقيا بصفة عامة، وفي مصر بصفة خاصة، حيث يوجد بالفعل 223 مركزًا من مراكز توتال كوارتز لخدمة وصيانة السيارات ، ومن المقرر افتتاح 50 مركزًا جديدًا وفقًا لخطة عام 2020 للتوسع في مصر.









مركز توتال كوارتز لخدمة وصيانة السيارات خير دليل على استجابة توتال لسوق خدمات السيارات المتغير، ويوفر مجموعة مختارة من أنواع الصيانة التي تجمع بين جودة منتجات توتال - وبخاصة زيوت التشحيم - وبين الخدمة الممتازة التي يقدمها فريق عمل توتال.









يركز المركز أيضًا على تقديم أفضل الحلول التي تلبي احتياجات العملاء.





وأعرب «بيامي أوفن» المدير الإقليمي لشركة توتال ايجيبت، عن سعادته قائلًا: "نحن سعداء للغاية بأن افتتاح مركز توتال كوارتز لخدمة وصيانة السيارات رقم ألف في إفريقيا كان هنا في مصر، حيث إن هذه المراكز تساهم في ضمان تقديم أفضل خدمة وجودة منتجات للعملاء، وتحقيق هذا الهدف هو خير دليل على التزامنا اتجاه عملائنا بالتطور المستمر من خلال تقديم خدمات جديدة تلبي احتياجات مُلّاك وسائقي السيارات بكفاءة وفاعلية أكبر".