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أول عارضة أزياء لقصار القامة: أشكر الرئيس السيسي بعد وضعنا بقوائم أصحاب الهمم..فيديو

الخميس 13/فبراير/2020 - 10:26 م
صدى البلد
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محمود محسن
أكدت نسمة يحيى أول عارضة أزياء لقصار القامة أنني كنت أتأثر بأي نقد كان يوجه إلي وكنت أتأثر بشكل كبير عندما كان يتم توجيه أي شكل من أشكال التنمر .

وأضافت يحيى خلال وجودها ضيفة ببرنامج الحقيقة عبر فضائية اكسترا نيوز أنني الآن أصبحت لا ألتفت لأي نقد وأصبح لدي ثقة كبيرة بنفسي وذلك مع أول درجة نجاح. 

وتابعت أول عارضة أزياء لقصار القامة انني رغبت أكثر من مرة أن أقوم بتحقيق ذاتي وأن أتقدم ولكنني لم أجد المجتمع الذي يساعدني على ذلك.

وقالت: عندما حققت ذاتي بنفسي بدعم من اهلي وجدت أنه يجب أن نظهر ولا نختفي مؤكدة أنني أشكر الرئيس السيسي على مجهوداته الكبيرة ووضعنا في قوائم أصحاب الهمم لكي ندخل الكليات العملية. 

وقالت يحيى إن هذا القانون جاء مع سنة دراستي وشعرت بأنه إذا ظهرنا بشكل أكبر سنتلقى الدعم الأكبر. 
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