خروج مسلسل خالد بن الوليد من سباق دراما رمضان المقبل.. تفاصيل

"سيف الله" هو المسلسل الديني الأضخم خلال الفترة القادمة، ويشارك في بطولته عدد كبير من النجوم على رأسهم عمرو يوسف ويوسف شعبان ومحسن محيي الدين وسوسن بدر ورانيا يوسف وأحمد خالد صالح ورانيا محمود ياسين ورشدي الشامي، سيناريو وحوار إسلام حافظ، عن كتابة "عبقرية خالد" للأديب والمفكر عباس محمود العقاد، ومن إخراج رؤوف عبدالعزيز وإنتاج تامر مرسي.

أكد مصدر خاص لـ"صدى البلد" خروج مسلسل "سيف الله" خالد بن الوليد من سباق دراما رمضان المقبل، بعد تصوير أكثر من اسبوعين فى الأردن، قضاها فريق العمل لتصوير المشاهد الخارجية.وقال المصدر من داخل شركة سينرجى أن المخرج رؤوف عبد العزيز يعكف حاليا على مونتاج ساعات التصوير، قبل أن يعقد جلسة عمل مع الفنان عمرو يوسف للوقوف على خطة تصوير الفترة المقبلة، التى تحتاج مزيدا من التركيز على مشاهد الأكشن، والعمل على حفظ أكثر إتقانا للنص باللغة العربية الفصحى.