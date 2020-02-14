خروج مسلسل خالد بن الوليد من سباق دراما رمضان المقبل.. تفاصيل

أكد مصدر خاص لـ"صدى البلد" خروج مسلسل "سيف الله" خالد بن الوليد من سباق دراما رمضان المقبل، بعد تصوير أكثر من اسبوعين فى الأردن، قضاها فريق العمل لتصوير المشاهد الخارجية.
وقال المصدر من داخل شركة سينرجى أن المخرج رؤوف عبد العزيز يعكف حاليا على مونتاج ساعات التصوير، قبل أن يعقد جلسة عمل مع الفنان عمرو يوسف للوقوف على خطة تصوير الفترة المقبلة، التى تحتاج مزيدا من التركيز على مشاهد الأكشن، والعمل على حفظ أكثر إتقانا للنص باللغة العربية الفصحى.
وقال المصدر من داخل شركة سينرجى أن المخرج رؤوف عبد العزيز يعكف حاليا على مونتاج ساعات التصوير، قبل أن يعقد جلسة عمل مع الفنان عمرو يوسف للوقوف على خطة تصوير الفترة المقبلة، التى تحتاج مزيدا من التركيز على مشاهد الأكشن، والعمل على حفظ أكثر إتقانا للنص باللغة العربية الفصحى.