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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

رياضة

سون يعتذر لجماهير كوريا الجنوبية بعد وداع المونديال: سأبذل كل ماأملك لإسعادكم

سون هيونج مين
سون هيونج مين
إسلام مقلد

قدم سون هيونج مين، قائد منتخب كوريا الجنوبية، اعتذارًا رسميًا لجماهير بلاده عقب الخروج من دور المجموعات لبطولة كأس العالم 2026، مطالبًا الجماهير بمواصلة دعم اللاعبين رغم الإخفاق في بلوغ الأدوار الإقصائية.

الخروج من المونديال واستقالة المدرب

جاء اعتذار سون بعد يوم واحد من استقالة المدير الفني هونج ميونج بو، عقب فشل المنتخب الكوري في التأهل إلى دور الـ32، بعدما أخفق في حجز أحد مقاعد أفضل المنتخبات صاحبة المركز الثالث.

كان المنتخب الكوري قد بدأ مشواره بالفوز على منتخب جمهورية التشيك بنتيجة (2-1)، قبل أن يتلقى خسارتين متتاليتين أمام المكسيك وجنوب أفريقيا، ليودع البطولة مبكرًا.

اعتذار مؤثر للجماهير

وفي رسالة مطولة نشرها عبر حسابه على موقع التواصل "إنستجرام"، قال سون: "لا أعرف من أين أبدأ، ولا أريد الهروب من الواقع".

وأضاف: "أتقدم بخالص اعتذاري للشعب الكوري الجنوبي ولكل الجماهير التي تحب كرة القدم، وأدرك حجم الإحباط والألم الذي شعرتم به أثناء متابعة هذه المباريات".

وأكد قائد المنتخب أن كلمة "آسف" لا تعبر عن حجم خيبة الأمل، قائلاً: "أشعر أن هذه الكلمة البسيطة غير كافية على الإطلاق للتعبير عما تشعرون به".

وعد بالعودة

واختتم سون رسالته بالتأكيد على تمسكه بخدمة منتخب بلاده، قائلاً: "سأبذل كل ما في وسعي لأعيد البهجة إلى قلوبكم، ولم أنس الوعود التي قطعتها لجماهيرنا، وستظل روحي وجسدي في خدمة المنتخب طالما استمر استدعائي وطالما كنتم بحاجة إليّ".

سون هيونج مين منتخب كوريا الجنوبية كوريا الجنوبية بطولة كأس العالم 2026 بطولة كأس العالم كأس العالم كأس العالم 2026

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