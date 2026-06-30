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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

رياضة

3 مواجهات نارية في كأس العالم 2026.. صراع التأهل إلى دور الـ16 يشتعل اليوم

كأس العالم
كأس العالم
منتصر الرفاعي

مع دخول بطولة كأس العالم 2026 مراحلها الحاسمة ترتفع وتيرة المنافسة في الأدوار الإقصائية، حيث تشهد منافسات دور الـ32 اليوم، الثلاثاء، ثلاث مواجهات قوية تحمل شعار "لا بديل عن الفوز"، إذ تتطلع المنتخبات إلى مواصلة مشوارها نحو اللقب وخطف بطاقات التأهل إلى دور الـ16.

كوت ديفوار في اختبار صعب أمام النرويج

تنطلق مباريات اليوم في تمام الثامنة مساءً عندما يلتقي منتخب كوت ديفوار مع نظيره النرويجي على ملعب دالاس بولاية تكساس الأمريكية.

ويدخل المنتخبان اللقاء بطموحات كبيرة لمواصلة مشوارهما في البطولة بعدما قدما مستويات مميزة خلال دور المجموعات في مواجهة ينتظر أن تشهد صراعا قويا على بطاقة العبور إلى الدور التالي.

فرنسا تواجه السويد لمواصلة الانطلاقة المثالية

وفي الثانية عشرة منتصف الليل، يستضيف ملعب نيويورك نيوجيرسي مواجهة من العيار الثقيل تجمع منتخب فرنسا بنظيره السويدي.

ويتطلع منتخب "الديوك" إلى مواصلة نتائجه المميزة بعد إنهاء دور المجموعات بالعلامة الكاملة، بينما يسعى المنتخب السويدي إلى تحقيق مفاجأة وإقصاء أحد أبرز المرشحين للمنافسة على لقب البطولة.

مواجهة لاتينية مشتعلة بين المكسيك والإكوادور

وتختتم مباريات اليوم في الرابعة فجر الأربعاء عندما يلتقي منتخبا المكسيك والإكوادور على ملعب مكسيكو سيتي، في مواجهة لاتينية مرتقبة يسعى خلالها كل طرف إلى انتزاع بطاقة التأهل إلى دور الـ16.

ومن المنتظر أن تشهد المباراة ندية كبيرة في ظل تقارب المستوى والطموحات بين المنتخبين، ما يجعلها واحدة من أبرز مواجهات هذا الدور.

القناة الناقلة لمباريات دور الـ32

وتنقل شبكة بي إن سبورتس مباريات دور الـ32 من بطولة كأس العالم 2026.

بطولة كأس العالم 2026 كأس العالم 2026 كوت ديفوار فرنسا السويد المكسيك والإكوادور

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