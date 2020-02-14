كأس إسبانيا .. ريال سوسييداد يحقق فوزا مقلقا على ميرانديس من الدرجة الثانية قبل لقاء العودة

حقق فريق ريال سوسيداد فوز صعب على نظيره ميرانديس، الذي يحتل المركز العاشر في دوري الدرجة الثانية الإسباني، بهدفين مقابل هدف، ضمن منافسات دور نصف نهائي كأس ملك إسبانيا.

ونجح ريال سوسيداد في تسجيل هدف التقدم مبكرًا في الدقيقة التاسعة من الشوط الأول عن طريق ميكيل أويارزابال من ركلة جزاء.

لكن ماتيوس أياس سجل هدف التعادل للضيوف في الدقيقة 39 من أحداث الشوط الأول.

وعاد النرويجي مارتين أوديجارد، ويسجل الهدف الثاني لسوسيداد بعد 3 دقائق فقط في الدقيقة 42 من الشوط الأول.

وينظر الفريقين صاحب بطاقة التأهل إلى النهائي في مباراة الإياب والتي ستقام يوم 4 مارس المقبل، على ملعب ميرانديس، الذي يكفيه الفوز بهدف وحيد لصناعة التاريخ والصعود إلى المباراة النهائية.