عاطفيا ومهنيا.. حظك اليوم وتوقعات الأبراج الجمعة 14 فبراير 2020

يهتم الكثيرون بمتابعة الأبراج والفلك، ومعرفة يوم حظهم، لذلك نقدم حظك اليوم، الجمعة 14 فبراير 2020 وتوقعات الأبراج على الصعيد المهنى والصحى والعاطفى.





وفيما يلي حظك اليوم الجمعة 14 فبراير 2020 وتوقعات الأبراج على الصعيد المهني والعاطفي والصحي، ونتعرف معًا إلى ما تحمله الأبراج من أسرار لكل برج.





الحمل من21/3 إلى 20/4 عاطفيا: فينوس في برجك تمنحك فترة مليئة بالرومانسية وفي الأفق بداية تغيير إيجابي. مهنيا وماليا: أورانوس والقمر متنافران في منزلي المال ويطالبك ذلك بمراجعة خطواتك ومحاولة عمل توازن في حالتك المادية ويجب أن تراقب نفقاتك.





الثور من 21/4 إلى 21/5 مهنيا وماليا: القمر في مواجهة برجك يطالبك بالحذر وعليك أن تراجع جيدا البنود والشروط الخاصة بشأن شراكة مهنية. عاطفيا: إذا كنت متزوجا تجنب الدخول في مناقشات حادة مع شريك حياتك.





الجوزاء من 22/5 إلى 21/6 عاطفيا: فينوس في منزل الأصدقاء تمدك بالسحر والجاذبية وتمنحك القدرة على التأثير في الجنس الآخر. مهنيا وصحيا: أورانوس والقمر متنافران في منزلي الصحة وعليك أن تعتني بصحتك وسلامتك واعتمد على موهبتك التنظيمية لتنظيم جهودك ووقتك.









الأسد من 23/7 إلى 22/8 عاطفيا وعائليا: القمر معاكس وقد يسبب لك خلافا وعليك أن تكون أكثر تفهما ومرونة.. حاول أن تقوم بواجبك حتى وإن كان ضد إرادتك. مهنيا: الوضع الفلكي ضاغط وعليك أن تستدعي خبرات الماضي لإيجاد حلول جذرية لمشاكل عالقة.





السرطان من 22/6 إلى 22/7 عاطفيا: رغم الضغوط.. القمر بمنزل الحب يعدك بأوقات سعيدة تجمعك بمن تحب.. لا تتردد اليوم في التعبير عما بداخلك من مشاعر حب. مهنيا وصحيا: تتمتع بكل الطاقة والنشاط وتقوم بواجبك على أكمل وجه.









العذراء من 23/8 إلى 22/9 مهنيا واجتماعيا: القمر في منزل العلاقات يمنحك يقظة وقد يحمل لك مفاجآت حلوة وانفتاحا اجتماعيا. عاطفيا وعائليا: تشعر بالمتعة لتواجدك مع الأقارب والأخوة وتمضي في طريقك بدون عوائق.





الجدي من 22/12 إلى 20/1 عاطفيا: الوضع الفلكي يدعمك اليوم ويدفعك نحو التخطيط جيدا لحياتك العاطفية وتعطي لها الأولوية. اجتماعيا ومهنيا: القمر في منزل الأصدقاء يدعمك وتساعدك اليوم نصائح الأصحاب أو الزملاء في الوصول لأهدافك.





القوس من 23/11 إلى 21/12 عاطفيا وصحيا: أورانوس والقمر متنافران في منزلي الصحة وقد تخفت طاقتك وعليك أن تأخذ قسطا من الراحة. مهنيا واجتماعيا: القمر في منزلك الثاني عشر يطالبك بعدم الظهور والعمل خلف الستار.





العقرب من 23/10 إلى 22/11 عاطفيا واجتماعيا: القمر في برجك ويمنحك ذلك كل السحر والتألق والجاذبية. مهنيا: اليوم تعرف كيف تفرض إرادتك وتبدو أكثر حضورا ويقظة.





الميزان من 23/9 إلى 22/10 عاطفيا: الشمس في منزل الحب ويمنحك ذلك قدرة على التطور وتنجح في تنمية معلوماتك. مهنيا وماليا: أورانوس والقمر متنافران في منزلي المال وعليك اليوم ألا تتسرع في قراراتك وتجنب التبذير.





الدلو من 21/1 إلى 19/2 عائليا ومهنيا: أورانوس والقمر في وضع معاكس مما يجعلك تميل للابتعاد قليلا.. كن مستعدا اليوم للاجتهاد فلا شيء يدرك بدون تعب. عاطفيا واجتماعيا: فينوس في وضع داعم ويمدك ذلك بالطاقة العاطفية وبالقدرة على التأثير في الآخر وتغيير أي انطباع خاطئ بالبرهان والأدلة.



