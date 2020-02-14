إصابة مصري في إطلاق نار بأمريكا.. فيديو

قالت وسائل إعلام محلية أمريكية إن شرطة مدينة مورفيسبورو بولاية تينيسي الأمريكية فتحت تحقيقًا موسعًا للبحث عن مشتبه به أقدم على اقتحام محل يمتلكه مصري يدعى "ملاك إسحق" وقام بإطلاق النار عليه ما أسفر عن إصابته بجروح خطيرة للغاية.





وذكرت شبكة "نيوز 4" التابعة لقناة "سي.إن.بي.سي" الأمريكية أن الشرطة نشرت مقطع فيديو يوثق لحظة اقتحام المشتبه به لمتجر "إسحق" ولحظة خروجه منه ودخوله سيارته.





وقالت الشرطة إن الحادث وقع يوم الاثنين الماضي، وإن حالة "إسحق" البالغ من العمر 40 عامًا خطرة للغاية.





من جانب آخر، نقلت قناة "روسيا اليوم" عن الناشطة المصرية، جورجيت شرقاوي، قولها: "أصيب إسحق بثلاث رصاصات في المعدة والصدر والذراع، وقام المعتدي بسرقة سيارته من خارج المحل بدون أن يمنعه أحد، حيث فر هاربا فيما دماء ضحيته غطت الأرض".





وأضافت شرقاوي: "يرقد ملاك بين الحياة والموت في إحدى المستشفيات وحالته خطرة".