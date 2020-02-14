AdvertisementS
AdvertisementS

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
AdvertisementS
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

منوعات

شاهد.. تهريب الأموال داخل الفول السوداني والبسكويت في السعودية

الجمعة 14/فبراير/2020 - 02:32 ص
تهريب الأموال داخل
تهريب الأموال داخل الفول السوداني
Advertisements
عزة عاطف

أصبح الجيب الخفي لتهريب الأموال والمخدرات في شنطة السفر أمرًا قد عفى عليه الزمن، فاليوم يخبئ المحتالون الأموال المهربة في البسكويت والفول السوداني.

انتشر مقطع فيديو على موقع التواصل الاجتماعي تويتر المحتالين استخدموا أغرب طريقة على الإطلاق لتهريب الأموال خارج السعودية.

وفي الفيديو الذي نشرته صحيفة نجران يظهر اثنين من المختصين أثناء تفتيش شنط لعدد من العمالة الوافدة، ليكتشفوا كميات كبيرة من البسكويت والفول السوداني.

ولكن لم يمر الأمر مرور الكرام، فبمجرد فتح علي البسكويت وفحصها تبين أنهم قد وضعوا الأوراق النقدية والعملات المختلفة مكان "الكريمة" بين كل بسكوتة ونظيرتها.

والأغرب والأدهى عند فتح حبت الفول السوداني لتظهر الأوراق النقدية ملفوفة بطريقة محكمة الدقة حتى أصبحت في حجم حبة الفول وتم وضعها بين القشرتين وهو الأمر الذي قد لا يخطر على بال الجن أنفسهم.

Advertisements

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

8 فوائد مذهلة.. تناول الفول السوداني وشاهد ماذا يحدث لجسمك

صل رحمك أو يسرق اللصوص عظامك!!

وضع المحفظة فى الجيب الخلفى يهدد صحة الرجال

الزمالك يتخذ الإجراءات القانونية ضد أحد المحتالين

هنتعشى إيه النهاردة .. كباب فول وسلطة كرنب وجلاش بالسوداني

من الداء الدواء.. علاج جديد وفعال لحساسية الفول السوداني

ترشيحاتنا

حقيقة ظهور ملاك في سماء بريطانيا.. صور مذهلة

اهم الاخبار: مقاطعة محمد رمضان تتصدر تويتر .. أول قناة مصرية لـ القرآن الكريم .. تفاصيل أزمة أوبر بسبب محمد هنيدي

حمو بيكا: تعبت نفسيا لما شاكوش حصل على عضوية النقابة.. فيديو

تردد القناة المجانية الناقلة للقاء الزمالك والترجي فى السوبر الإفريقي

الجوازة بـ 200 ألف.. تفاصيل ضبط شبكة زواج القاصرات في الجيزة: عقد قران قبل العدة لأثرياء العرب

تيسيما حكما لـ مباراة الأهلي وصن داونز في ذهاب ربع نهائى دورى أبطال أفريقيا

AdvertisementS

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

شاهد.. تهريب الأموال داخل الفول السوداني والبسكويت في السعودية

مريض مهمل يتسبب في إصابة أول رضيع بفيروس كورونا

امرأة مصابة بكورونا تثير الذعر في بريطانيا بعد تجولها حرة في الشوارع.. تفاصيل صادمة