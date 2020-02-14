شاهد.. تهريب الأموال داخل الفول السوداني والبسكويت في السعودية

أصبح الجيب الخفي لتهريب الأموال والمخدرات في شنطة السفر أمرًا قد عفى عليه الزمن، فاليوم يخبئ المحتالون الأموال المهربة في البسكويت والفول السوداني.

انتشر مقطع فيديو على موقع التواصل الاجتماعي تويتر المحتالين استخدموا أغرب طريقة على الإطلاق لتهريب الأموال خارج السعودية.

وفي الفيديو الذي نشرته صحيفة نجران يظهر اثنين من المختصين أثناء تفتيش شنط لعدد من العمالة الوافدة، ليكتشفوا كميات كبيرة من البسكويت والفول السوداني.

ولكن لم يمر الأمر مرور الكرام، فبمجرد فتح علي البسكويت وفحصها تبين أنهم قد وضعوا الأوراق النقدية والعملات المختلفة مكان "الكريمة" بين كل بسكوتة ونظيرتها.

والأغرب والأدهى عند فتح حبت الفول السوداني لتظهر الأوراق النقدية ملفوفة بطريقة محكمة الدقة حتى أصبحت في حجم حبة الفول وتم وضعها بين القشرتين وهو الأمر الذي قد لا يخطر على بال الجن أنفسهم.

