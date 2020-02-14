بسبب أسطوانة بوتاجاز . إصابة 20 شخصا أثناء حضورهم ليلة حناء بالمنيا

تسبب انفجار إسطوانة بوتاجاز بقرية مطاي البلد بمركز مطاي شمال المنيا بمنزل عروسة في إصابة 20 شخصا من المدعوين.

تلقي اللواء محمود خليل مدير أمن المنيا إخطارا من اللواء خالد عبد السلام مدير مباحث المديرية بوقوع حادث انفجار اسطوانة بوتاجاز بقرية مطاي البلد.