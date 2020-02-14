AdvertisementS
AdvertisementS

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
AdvertisementS
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

حوادث

بسبب أسطوانة بوتاجاز . إصابة 20 شخصا أثناء حضورهم ليلة حناء بالمنيا

الجمعة 14/فبراير/2020 - 02:32 ص
صورة أرشيفية
صورة أرشيفية
Advertisements
ايمن رياض
تسبب انفجار إسطوانة بوتاجاز بقرية مطاي البلد بمركز مطاي شمال المنيا بمنزل عروسة في إصابة 20 شخصا من المدعوين.

تلقي اللواء محمود خليل مدير أمن المنيا إخطارا من اللواء خالد عبد السلام مدير مباحث المديرية بوقوع حادث انفجار اسطوانة بوتاجاز بقرية مطاي البلد.

وعلي الفور انتقلت قوات الحماية المدنية وسيارات الإسعاف لنقل المصابين، كما أنتقل ضباط مركز مطاي لفحص البلاغ، حيث تبين إنفجار إسطوانة بوتاجاز داخل منزل عروسة كانت تحتفل بليلة الحنة مما أسفر عن إصابة 20 شخصا من المدعوين.

ونقلت سيارات الإسعاف المصابين لمستشفي مطاي العام والحروق وقامت سيارات الإطفاء بالسيطرة على الحريق.

تحرر محضر بالواقعة وأخطرت النيابة لتولي التحقيق.
Advertisements

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

مصرع 4 أشخاص وإصابة 2 فى انفجار أنبوبة بوتاجاز بالأقصر..صور

إصابة 5 أشخاص بحروق نتيجة انفجار أسطوانة غاز بالشرقية

مصرع سائق وإصابة آخر في حادث تصادم تروسيكل بعامود إنارة بمطاي شمال المنيا

إصابة 7 أشخاص من أسرة واحدة في انفجار إطار سيارة بملوي

بالأسماء .. إصابة 11 شخصا في انقلاب سيارة بصحراوي المنيا

ترشيحاتنا

اهم الاخبار: مقاطعة محمد رمضان تتصدر تويتر .. أول قناة مصرية لـ القرآن الكريم .. تفاصيل أزمة أوبر بسبب محمد هنيدي

قطع المياه عن 4 مناطق في الجيزة السبت.. تعرف عليها

نوع مهمل من الخضراوات يحمى من الصلع ويزيد مناعة الجسم

تحرك قضائي.. أزمة جديدة تواجه محمد رمضان بسبب الطيار أشرف أبواليسر

عنده مشاكل من الصغر.. طبيب نفسي يهاجم محمد رمضان على الهواء.. فيديو

اجتماع طارئ لـ الكاف في قطر قبل مواجهة الزمالك والترجي

AdvertisementS

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

شاهد.. تهريب الأموال داخل الفول السوداني والبسكويت في السعودية

مريض مهمل يتسبب في إصابة أول رضيع بفيروس كورونا

امرأة مصابة بكورونا تثير الذعر في بريطانيا بعد تجولها حرة في الشوارع.. تفاصيل صادمة