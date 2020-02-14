بسبب أسطوانة بوتاجاز . إصابة 20 شخصا أثناء حضورهم ليلة حناء بالمنيا

تسبب انفجار إسطوانة بوتاجاز بقرية مطاي البلد بمركز مطاي شمال المنيا بمنزل عروسة في إصابة 20 شخصا من المدعوين.
تلقي اللواء محمود خليل مدير أمن المنيا إخطارا من اللواء خالد عبد السلام مدير مباحث المديرية بوقوع حادث انفجار اسطوانة بوتاجاز بقرية مطاي البلد.
وعلي الفور انتقلت قوات الحماية المدنية وسيارات الإسعاف لنقل المصابين، كما أنتقل ضباط مركز مطاي لفحص البلاغ، حيث تبين إنفجار إسطوانة بوتاجاز داخل منزل عروسة كانت تحتفل بليلة الحنة مما أسفر عن إصابة 20 شخصا من المدعوين.
ونقلت سيارات الإسعاف المصابين لمستشفي مطاي العام والحروق وقامت سيارات الإطفاء بالسيطرة على الحريق.
تحرر محضر بالواقعة وأخطرت النيابة لتولي التحقيق.