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أخبار العالم

وزير الخارجية الأمريكي يعلق على انتهاء مفاوضات سد النهضة

الجمعة 14/فبراير/2020 - 03:45 ص
صدى البلد
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أحمد قاسم
قال وزير الخارجية الأمريكي، مايك بومبيو، مساء أمس الخميس، إنه أجرى مفاوضات مع مسئولين سودانيين على هام جولات مفاوضات سد النهضة بين وزراء الخارجية والري في مصر والسودان وأثيوبيا.

وأضاف بومبيو في بيان نشره الموقع الإلكتروني الرسمي لوزارة الخارجية الأمريكية: "لقد حرص وزير الخزانة الأمريكي ستيفن مونشين على دعم مفاوضات سد النهضة، والتقيت الوفد السوداني والمصري والإثيوبي يوم الأربعاء لتشجيعهم على إحراز تقدم ملموس في هذا الصدد".

ومنذ قليل، أصدرت وزارة الخزانة الأمريكية بيانًا قالت فيه إن هناك توافق بين وزراء خارجية مصر والسودان وإثيوبيا على استمرار المفاوضات حول سد النهضة حتى صياغة اتفاق نهائي بحلول نهاية فبراير الجاري.

وقال البيان الذي نشرته الخزانة عبر موقعها الرسمي: "وزراء خارجية مصر والسودان وإثيوبيا التقوا الوزير ستيفن مونشن ورئيس البنك الدولي، ديفيد مالباس، لاستكمال المفاوضات بشأن ملء وتشغيل سد النهضة".

وأصدرت وزارة الخارجية المصرية، اليوم، بيانًا قالت فيه: "اختتمت بالعاصمة الأمريكية واشنطن جولات مفاوضات سد النهضة بين وزراء الخارجية والري في مصر والسودان وأثيوبيا والتي تمت برعاية وزير الخزانة الأمريكي ستيفن منوشن وبحضور ممثلي البنك الدولي، حيث تم استكمال التفاوض على عناصر ومكونات اتفاق ملء وتشغيل سد النهضة، والتي تتضمن ملء السد على مراحل وإجراءات محددة للتعامل مع حالات الجفاف والجفاف الممتد والسنوات الشحيحة التي قد تتزامن مع عملية ملء السد، وكذلك قواعد التشغيل طويل الأمد والتي تشمل التشغيل في الظروف الهيدرولوجية الطبيعية".

وتابع البيان: "تم التوافق على إجراءات التعامل مع حالات الجفاف والجفاف الممتد والسنوات الشحيحة. كما تطرقت المفاوضات إلى آلية التنسيق بين الدول الثلاث التي ستتولى متابعة تنفيذ اتفاق ملء وتشغيل سد النهضة، وبنود تحدد البيانات الفنية والمعلومات التي سيتم تداولها للتحقق من تنفيذ الاتفاق، وكذلك أحكام تتعلق بأمان السد والتعامل مع حالات الطوارئ، فضلًا عن آلية ملزمة لفض أية نزاعات قد تنشأ حول تفسير أو تطبيق هذا الاتفاق".

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