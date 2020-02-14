AdvertisementS
AdvertisementS

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
AdvertisementS
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

فن

نشرة الفن: عمرو دياب يحتفل بألبومه الجديد في الكويت .. وتعليق صادم من أصالة بعد انفصالها عن طارق العريان

الجمعة 14/فبراير/2020 - 08:16 ص
عمرو دياب
عمرو دياب
Advertisements
شروق ابراهيم
نشر موقع صدى البلد الإخباري العديد من الأخبار المهمة الخاصة بنجوم الفن المصري والعالمي نستعرض أبرزها من خلال التقرير التالي:

أحيت الفنانة السورية أصالة نصري حفلا غنائيا أمس الخميس في أحد فنادق القاهرة الكبرى بمناسبة عيد الحب وسط حضور جماهيري كبير.


فجر الفنان الكبير حسين فهمي مفاجأة عن فيلم العار، الذي يعد علامة فارقة في تاريخه السينمائي وأحد أهم 100 فيلم في السينما المصرية.


بدأ المخرج مات ريفيس التحصير للنسخة الجديدة من فيلم باتمان الذي سيقوم ببطولته الممثل البريطاني روبرت باتينسون لأول مرة.


أحيا النجم عمرو دياب حفلا غنائيا في الكويت أمس الخميس وسط حضور جماهيري كبير بالتزامن مع طرح البومه الجديد سهران.
Advertisements

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

يونيو 2021 الموعد النهائي لطرح فيلم Batman الجديد

انتم بس احبائي.. أصالة تتألق بحفل لصالح مرضى السرطان.. صور

محمد هنيدى يسخر من ألبوم عمرو دياب الجديد

في حفل عيد الحب.. تعليق صادم من أصالة بعد انفصالها عن طارق العريان

أول ظهور لـ روبرت باتنيسون بـ زي باتمان .. صور

عمرو دياب يحتفل بألبومه الجديد "سهران" في الكويت .. فيديو

ترشيحاتنا

تجهيزات ضخمة لحفل آمال ماهر وماجد المهندس وتامر عاشور بمناسبة عيد الحب .. صور

ماذا يحدث لجسمك عند تناول الحلاوة الطحينية

هل يجوز للأم إجبار ابنتها على الزواج.. الإفتاء ترد.. فيديو

مريض مهمل يتسبب في إصابة أول رضيع بفيروس كورونا

ما الرد على من يشكك في نعيم القبر وعذابه.. فيديو

أنا هدومي اتقطعت فى الشارع ... محمد رمضان يسخر من هاشتاج مقاطعته بفيديو.. شاهد

AdvertisementS

بعد 38 عاما.. حسين فهمي يفجر مفاجأة عن فيلم العار

مرتضي منصور يرد على أحمد عيد بعد هجومه على الأهلي

محمد رمضان يشعل السوشيال ميديا برده على هاشتاج مقاطعته .. شاهد

في حفل عيد الحب.. تعليق صادم من أصالة بعد انفصالها عن طارق العريان

شاهد.. احتجاجات لـ أتراك وهتافات داخل الحرم المكي تثير الغضب

خالد الغندور يحسم الجدل بشأن إذاعة مباراة الزمالك والترجي التونسي في السوبر الأفريقي

أنا هدومي اتقطعت فى الشارع ... محمد رمضان يسخر من هاشتاج مقاطعته بفيديو.. شاهد

قبل مواجهة الزمالك والترجي.. تصريحات صادمة لـ مرتضى منصور بشأن مباراة القمة أمام الأهلي

اشتروا فراخ مشوية وشيبسي وبيبسي.. الاعترافات الكاملة للمتهمين بقتل ثري العجوزة.. خلصوا عليه في 15 دقيقة

فضائح جنسية جديدة لطارق رمضان حفيد مؤسس الإخوان

أخبار الرياضة.. جماهير الأفريقي تعتدي على الترجي.. تصريحات صادمة لـ مرتضي منصور.. أول تعليق من محمد صلاح عقب التتويج بجائزة أفضل هدف

هذا افترى .. مرتضى منصور يطالب بتأجيل مباراة الزمالك والأهلي في الدوري المصري

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

بـ بلوزة لامعة.. زوجة مصطفى فهمي تتألق في أحدث ظهور لها

تجهيزات ضخمة لحفل آمال ماهر وماجد المهندس وتامر عاشور بمناسبة عيد الحب .. صور

شاهد.. احتجاجات لـ أتراك وهتافات داخل الحرم المكي تثير الغضب