نشرة الفن: عمرو دياب يحتفل بألبومه الجديد في الكويت .. وتعليق صادم من أصالة بعد انفصالها عن طارق العريان

نشر موقع صدى البلد الإخباري العديد من الأخبار المهمة الخاصة بنجوم الفن المصري والعالمي نستعرض أبرزها من خلال التقرير التالي:





أحيت الفنانة السورية أصالة نصري حفلا غنائيا أمس الخميس في أحد فنادق القاهرة الكبرى بمناسبة عيد الحب وسط حضور جماهيري كبير.









فجر الفنان الكبير حسين فهمي مفاجأة عن فيلم العار، الذي يعد علامة فارقة في تاريخه السينمائي وأحد أهم 100 فيلم في السينما المصرية.









بدأ المخرج مات ريفيس التحصير للنسخة الجديدة من فيلم باتمان الذي سيقوم ببطولته الممثل البريطاني روبرت باتينسون لأول مرة.









أحيا النجم عمرو دياب حفلا غنائيا في الكويت أمس الخميس وسط حضور جماهيري كبير بالتزامن مع طرح البومه الجديد سهران.