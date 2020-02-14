في حفل عيد الحب.. تعليق صادم من أصالة بعد انفصالها عن طارق العريان

أحيت الفنانة السورية اصالة نصري حفلا غنائيا أمس الخميس في أحد فنادق القاهرة الكبرى بمناسبة عيد الحب وسط حضور جماهيري كبير.





وقالت أصالة خلال الحفل :" انا بخير ولابسة أزرق"، في إشارة منها إلى انفصالها عن زوجها المخرج طارق العريان الذي أعلنت عنه رسميًا شهر يناير الماضي.





وعلى صعيد آخر تستمر أصالة، في إثارة الجدل حول علاقتها بطبيبها المعالج، بعد إنفصالها عن طارق العريان، وبالرغم من أن الطبيب أنفى وجود علاقة عاطفية بينه وبينها إلا أن الجمهور لم يصدقه.





انتشرت صور أصالة والطبيب المعالج عبر وسائل السوشيال ميديا، تحت عنوان:"اصالة شكلها ارتبطت بالدكتور الخاص بتاعها ..دا انتي لو مطلعاه من الفريزر مكنش لحق يفك".



