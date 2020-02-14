AdvertisementS
AdvertisementS

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
AdvertisementS
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

فن

في حفل عيد الحب.. تعليق صادم من أصالة بعد انفصالها عن طارق العريان

الجمعة 14/فبراير/2020 - 03:12 ص
اصالة وطارق العريان
اصالة وطارق العريان
Advertisements
شروق ابراهيم
أحيت الفنانة السورية اصالة نصري حفلا غنائيا أمس الخميس في أحد فنادق القاهرة الكبرى بمناسبة عيد الحب وسط حضور جماهيري كبير.

وقالت أصالة خلال الحفل :" انا بخير ولابسة أزرق"، في إشارة منها إلى انفصالها عن زوجها المخرج طارق العريان الذي أعلنت عنه رسميًا شهر يناير الماضي.

وعلى صعيد آخر تستمر أصالة، في إثارة الجدل حول علاقتها بطبيبها المعالج، بعد إنفصالها عن طارق العريان، وبالرغم من أن الطبيب أنفى وجود علاقة عاطفية بينه وبينها إلا أن الجمهور لم يصدقه.

انتشرت صور أصالة والطبيب المعالج عبر وسائل السوشيال ميديا، تحت عنوان:"اصالة شكلها ارتبطت بالدكتور الخاص بتاعها ..دا انتي لو مطلعاه من الفريزر مكنش لحق يفك".

Advertisements

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

20 إطلالة تكشف جمال أصالة بعد انفصالها من طارق العريان .. شاهد

بعد انفصال والدتها عن طارق العريان .. لحظة بكاء ابنة أصالة فى حفلها الخيري| فيديو

مصادر تكشف حقيقة ارتباط أصالة بطبيبها الخاص بعد طلاقها من طارق العريان .. صور

أول تعليق من الطبيب الخاص لـ أصالة على حقيقة ارتباطهما

فيديوجراف.. تفاصيل ارتباط أصالة بطبيبها الخاص بعد انفصالها

أصالة تستمر في إثارة الجدل حول علاقتها بطبيبها الخاص

ترشيحاتنا

أرسلت 10 الآف علم لقطر .. مرتضى منصور يوجه رسالة إلى لاعبي الزمالك قبل لقاء الترجي

أخبار الرياضة: قرار جديد من اتحاد الكرة بشأن مباراة الأهلي والمصري غدا.. تردد القناة المجانية الناقلة للقاء الزمالك والترجي

دعاء حرص عليه النبي بعد التشهد الأخير وقبل التسليم من الصلاة.. تعرف عليه

تطورات أزمة محمد رمضان والطيار المفصول فى 24 ساعة.. الجمهور يطالب بمقاطعة الأسطورة.. وأبو اليسر يلجأ للقضاء

عضو مجلس الأهلي عن السوبر الإفريقي: سأكون زملكاويا غدا

شاهد.. محمد جمال الجارحي: كن متعصبا للأهلي

AdvertisementS

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

شاهد.. احتجاجات لـ أتراك وهتافات داخل الحرم المكي تثير الغضب

شاهد.. تهريب الأموال داخل الفول السوداني والبسكويت في السعودية

مريض مهمل يتسبب في إصابة أول رضيع بفيروس كورونا