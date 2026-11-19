أُقيم، مساء اليوم، في قاعدة «ميجيل دي سيرفانتس» في بلدة إبل السقي، حفل تسليم وتسلم قيادة القطاع الشرقي والكتيبة الإسبانية العاملة ضمن قوة الأمم المتحدة المؤقتة في لبنان «اليونيفيل»، بين العميد أنطونيو أورتيز مارتينيز قائد الوحدة المغادرة، والعميد فرانسيسكو خافيير كاليرو بيريا قائد الوحدة الوافدة، برئاسة رئيس بعثة اليونيفيل وقائدها العام الجنرال ديوداتو أبانيارا.

حضر الحفل سفير إسبانيا لدى لبنان ميجيل دي لوكاس جونزاليس، وممثل قطاع جنوب الليطاني في الجيش اللبناني العميد علي شريف وعدد من رؤساء البلديات في قضائي حاصبيا ومرجعيون، إلى جانب ضباط من الجيش اللبناني والقوى الأمنية واليونيفيل وفعاليات محلية.

وتخلل الاحتفال تقليد الميداليات، ووضع إكليل من الزهور عند النصب التذكاري للجنود الذين قضوا أثناء تأدية مهماتهم في لبنان، تكريمًا لتضحياتهم، فيما جرت مراسم تسليم علم الأمم المتحدة من القائد المغادر إلى خلفه، إيذانًا بانتقال القيادة والمسؤوليات إلى الوحدة الإسبانية السادسة والأربعين، التي تخلف الوحدة الخامسة والأربعين.

وأوضحت اليونيفيل، في بيان، أن هذا الاحتفال يكتسب أهمية خاصة، باعتباره آخر عملية تبديل للوحدات الإسبانية المشاركة في القوة الدولية، وفقًا لما أعلنته رئاسة أركان الدفاع الإسبانية، وذلك بعد عشرين عامًا من المشاركة الإسبانية في مهمة حفظ السلام في جنوب لبنان.

ويأتي هذا التطور في ظل اقتراب انتهاء ولاية اليونيفيل في 31 ديسمبر 2026، بموجب قرار مجلس الأمن الدولي رقم 2790، على أن تبدأ اعتبارًا من ذلك التاريخ عملية خفض عديد القوة وانسحابها بصورة منظمة وآمنة خلال عام.

ويشكل انتهاء المشاركة الإسبانية محطة في مسار الوجود الدولي في جنوب لبنان، في وقت تستعد فيه المنطقة لمرحلة جديدة من الترتيبات الأمنية، مع انتقال مسؤوليات حفظ الأمن والاستقرار تدريجيًا إلى المؤسسات العسكرية والأمنية اللبنانية، بالتزامن مع بدء تنفيذ قرار إنهاء مهمة اليونيفيل وانسحاب قواتها.