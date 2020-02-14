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فن

أول ظهور لـ روبرت باتنيسون بـ زي باتمان .. صور

الجمعة 14/فبراير/2020 - 02:58 ص
روبرت باتنيسون
روبرت باتنيسون
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شروق ابراهيم
بدأ المخرج مات ريفيس التحصير للنسخة الجديدة من فيلم باتمان الذي سيقوم ببطولته الممثل البريطاني روبرت باتينسون لأول مرة. 

ونشرت عدد من الصحف الاجنبية الصور الاولية لـ روبرت باتينسون بـ زي البطل الخرافي باتمان تمهيدا لبدء التصوير قريبا. 

وكان روبرت باتينسون  تعرض للانتقادات بسبب اختياره لتجسيد دور باتمان حيث رأى البعض ان البنية الجسمنية للنجم البريطاني لا تتناسب مع طبيعية الدور. ليكون روبرت باتينسون  ثاني أصغر ممثل عمرا يقدم batman بعد كريستيان بيل الذي قدم الفيلم وهو في الـ 31 من عمره.

وكان النجم العالمي بن افليك اعتذر عن عدم تقديم فيلم ثالث عن شخصية باتمان بسبب عدم اعجابه بالسيناريو الجديد للفيلم بعد مشاركته في dawn of justice  وLeague of justice , مع كيفين هارت الذي جسد سوبرمان.
أول ظهور لـ روبرت باتنيسون بـ زي باتمان .. صور
أول ظهور لـ روبرت باتنيسون بـ زي باتمان .. صور
أول ظهور لـ روبرت باتنيسون بـ زي باتمان .. صور
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