أول ظهور لـ روبرت باتنيسون بـ زي باتمان .. صور

بدأ المخرج مات ريفيس التحصير للنسخة الجديدة من فيلم باتمان الذي سيقوم ببطولته الممثل البريطاني روبرت باتينسون لأول مرة.





ونشرت عدد من الصحف الاجنبية الصور الاولية لـ روبرت باتينسون بـ زي البطل الخرافي باتمان تمهيدا لبدء التصوير قريبا.





وكان روبرت باتينسون تعرض للانتقادات بسبب اختياره لتجسيد دور باتمان حيث رأى البعض ان البنية الجسمنية للنجم البريطاني لا تتناسب مع طبيعية الدور. ليكون روبرت باتينسون ثاني أصغر ممثل عمرا يقدم batman بعد كريستيان بيل الذي قدم الفيلم وهو في الـ 31 من عمره.



