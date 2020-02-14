أنا هدومي اتقطعت فى الشارع ... محمد رمضان يسخر من هاشتاج مقاطعته بفيديو.. شاهد





وعلق رمضان على الفيديو قائلا " ‏الحمد لله ‎#قاطعوا_محمد_رمضان تريند رقم واحد .. وانا فعلًا هدومي اتقطعت فالشارع 😂 ".





وتفاعل مع الفيديو عدد كبير من الجماهير وجاءت ابرز التعليقات كالاتى : دا اصلا فيديو من زمان اووي 😒... ‏‎من تواضع لله رفعه يا نجم 😕... ‏‎أغلبهم صغار سن على ماذا تتباهى.





يذكر ان اعلن مجدي حلمي المحامي بالنقض والمستشار القانوني السابق لشركة روتانا للصوتيات والمرئيات عن إقامة دعوى قضائية ضد الفنان محمد رمضان تحمل رقم 119 لسنة 2020 مستأنف اقتصادي لاستغلاله صورة الطيار اشرف ابو اليسر ومكانته الاجتماعية في الترويج عن نفسه بنشر فيديو كليب لأغنية جديدة له أسماها "مش بتفتش في المطار" مستغلًا صورة الكابتن طيار اشرف ابو اليسر في مشهد استعراضي في قيادة الطائرة مما ادى الى إلحاق الاضرار الجسيمة المالية والادبية له، واوضح مجدي حلمي ان هناك فريق عمل متخصصا منعقدا بصورة يومية لبحث تطورات الموقف.





الحمد لله #قاطعوا_محمد_رمضان تريند رقم واحد .. وانا فعلًا هدومي اتقطعت فالشارع 😂 pic.twitter.com/CSl0qWiRwB — Mohamed Ramadan (@Mohamed_Ramadan) February 14, 2020