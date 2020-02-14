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منوعات

دفن جماعي لبقايا 2400 من الأجنة عثر عليها في ولاية إلينوى

الجمعة 14/فبراير/2020 - 09:08 ص
صدى البلد
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أ ش أ
شهدت مدينة انديانا بوليس عاصمة ولاية انديانا الأمريكية عملية دفن جماعي لبقايا 2400 من الأجنة عثر عليها في جراج خاص بطبيب في الينوى اعتاد ان يجرى عمليات إجهاض.

وقام المدعى العام لانديانا، كورتيس هيل بالإشراف على عملية الدفن في ساوث بيند وعلق على عملية الدفن قائلا إن الأجنة تستحق مكانا أفضل من جراج أو صندوق صندوق سيارة.

وكان دكتور اورليخ كلوبفر يدير ثلاث عيادات للإجهاض في ساوث بيند يولاية انديانا قبل أن يتم وقف رخصته في عام 2015 ،وتوفى الطبيب في 2 سبتمبر الماضي.

وخلال فحص متعلقات الطبيب بعد وفاته عثرت عائلته على بقايا محفوظة في منزله في ويل كانتى على بعد 45 ميلا من شيكاغو . ووجد المحققون 2246 من بقايا الأجنة في جراج الطبيب وبقايا أخرى في صندوق سيارته.
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