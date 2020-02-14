في ذكري ميلاد طلعت زين.. تفاصيل حياته المأساوية وشخص واحد حضر جنازته

تحل اليوم ذكرى ميلاد الفنان الراحل طلعت زين، الذى قدم العديد من الأعمال الفنية التى تظل محفورة في وجدان المشاهد العربى.





عاش طلعت زين حياة صعبة خاصة في المرحلة الأخيرة والتي شهدت فترة مرضه حيث كان يعانى من مرض السرطان بسبب التدخين حتى انه استاصل أحد رئتيه ولكن كان المرض انتشر بشكل كبير ووافته المنية في 14 أغسطس 2011.





لم تكن معاناة طلعت زين في مرضه فقط بل بسبب تجاهل المبدعين له وخاصة أصدقائه الفنانين الذين تعامل معهم فضلا عن تجاهل نقابتي الموسيقيين والممثلين.





ووصل حد التجاهل الذي تعرض له طلعت زين إلى تشييع جثمانه إلى مثواه الأخير، حيث لم يحضر من النجوم والمبدعين سوى المخرج عمرو عرفة الذي كان تجمعه به صداقة قوية.