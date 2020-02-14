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منوعات

العروس تشعر بالغضب.. شقيقة عريس تفسد حفل زفاف أخيها بمفاجاة غير متوقعة

الجمعة 14/فبراير/2020 - 12:09 م
صدى البلد
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نهى حمدي
هناك الكثير من الأمور التي يمكن أن تقع في حفل زفاف وتعكر صفوه في ثوان معدودة، مثلما حدث مع عروس في حفل زفافها الذي تحول  إلى مستشفى ومكان للولادة، وانتهى العرس بقدوم مولود جديد لم يكن في الحسبان.

ووفقا لموقع ياهو نيوز الإخباري، تحكي العروس التي كتبت قصتها على إحدى المجموعات، قائلة:" كانت أخت زوجي  يبدو عليها المرض قليلًا وتحصل على الأدوية على الدوام،  وكانت تصر على المشاركة في مراسم الزفاف على الرغم من إعيائها".

وتكمل العروس:" صممت أخت زوجي الوقوف إلى جواري أثناء المراسم"، ولكن وقع ما  لم يحمد عقباه، حيث  اشتد المرض على أخت الزوج، وبدأت في إفراغ ما في معدتها على الحضور والعروس حتى وقعت على الأرض، وأحضرت سيارة الإسعاف. 

ليتم الكشف بأنها حامل وهذه هي آلالام المخاض، هذا الامر الذي  جعل  الجميع في حال لا تصدق، فلم يعلم أحد بما  فيهم هي بأمر حملها وأن هذا موعد وضع المولود، فتقول العروس:"لم تعرف المرأة أنها تعاني من آلام المخاض فحسب ، بل ادعت أنها لم تكن لديها أي فكرة بأنها حامل".

وبعد مرور ساعة وضعت أخت الزوج مولودها في مكان الحفل، وتحول الزفاف إلى حفل ميلاد طفل،  مما أثار الغضب والحزن في  نفس العروس:"كنت متحمسة جدًا لحضور حفل زفافي وكنت أتطلع إلى قضاء أمسية رومانسية مع زوجي، الآن ، لم يكن لدي أي حفل زفاف. لا رقص ولا عشاء".
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