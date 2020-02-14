البرهان يكشف العلاقة بين لقائه بـ نتنياهو ورفع اسم السودان من لائحة الإرهاب

اعتبر رئيس المجلس الانتقالي السوداني عبد الفتاح البرهان أن لقاءه برئيس حكومة إسرائيل بنيامين نتنياهو أتى "في إطار بحث السودان عن مصالحه الوطنية والأمنية" ورفع اسمه عن لائحة الإرهاب.





وفيما أكد أن الاتصالات مع إسرائيل لن تنقطع، وإن القاعدة فيما حدث هي المصلحة الوطنية.





وعن طريقة الاتصالات مع حكومة الاحتلال الاسرائيلي فأكد ان فهناك طرف ثالث قام بترتيب الاتصالات الأولية "في اللقاء الذي تم في عنتيبي بأوغندا يوم 3 الجاري، موضحا انه اكد على دور الجانب الإسرائيلي في دعم السودان فيما يتعلق بلائحة الدول الراعية للإرهاب".





وأوضح البرهان في مقابلة مع صحيفة "الشرق الأوسط" أنه سيعمل على تحقيق مصالح السودان متى ما كان الأمر متاحا، وأن الجهاز التنفيذي (مجلس الوزراء) سيتولى ترتيب الاتصالات المقبلة وإدارة العلاقات الدبلوماسية بمجرد التوافق على قيامها.





وكشف عن تشكيل "لجنة مصغرة" لمواصلة بحث الأمر، واعتبر أن تطبيع العلاقات بين السودان وإسرائيل يلقى تأييدا شعبيا واسعا، ولا ترفضه إلا مجموعات أيديولوجية محدودة، فيما تقبله بقية مكونات المجتمع، مؤكدا على وجود دور إسرائيلي في قضية رفع اسم السودان من القائمة الأمريكية للدول الراعية للإرهاب.





وأعلن البرهان أنه في انتظار اكتمال الإجراءات لتحديد موعد زيارته للولايات المتحدة للقاء الرئيس دونالد ترامب.





واعتبر أن أكبر عقبة تواجه الفترة الانتقالية في السودان حاليا، تتمثل بإنهاء الحرب وتحقيق السلام الذي يعد أكبر وأصعب مهمة، تليها مواجهة الأزمات الاقتصادية والمعيشية.