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حوادث

بالخرائط.. مكان جديد لتراخيص 3 وحدات مرورية بينهم مدينة نصر ومصر الجديدة

الجمعة 14/فبراير/2020 - 11:38 ص
صدى البلد
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مصطفى الرماح
تقرر نقل وحدات تراخيص المركبات (وحدة تراخيص مرور القاهرة الجديدة ، وحدة تراخيص مرور مدينة نصر ، وحدة تراخيص مرور مصر الجديدة) إلى (مجمع تراخيص القاهرة الجديدة) بشارع محمد فريد - منطقة مشروع سكن مصر - التجمع الثالث بالقاهرة الجديدة، والمقرر افتتاحه وبدء العمل به اعتبارًا من غدا السبت 15 فبراير الجارى ، بدلًا من مواقعهم الحالية.

وتكون مواعيد بدء العمل بمجمع التراخيص (من الساعة 8 ص حتى الساعة 5م) طوال أيام الأسبوع عدا يوم الخميس حتى الساعة 3م، والجمعة راحة أسبوعية.


وتيسيرًا على المواطنين، تم بناء المجمع الجديد على ثلاثة طوابق يخصص الطابق الأول لوحدة تراخيص مركبات القاهرة الجديدة ، والطابق الثانى لوحدة تراخيص مركبات مدينة نصر ، والطابق الثالث لوحدة تراخيص مركبات مصر الجديدة ويتم إدارة العمل به من خلال 20 شباك بكل وحدة، بالإضافة لنظام "الكيو سيستم" المرقم.

ويتم إستقبال الجماهير من خلال وحدة الإستعلامات بكل طابق ويقوم المواطن بسحب رقم إلكترونى يتم من خلاله تلقى الخدمات بالتتابع المسلسل للرقم حتى مغادرته لوحدة التراخيص، مع مراعاة تخصيص مكاتب لتقديم الخدمات لكبار السن وذوى الإحتياجات الخاصة. 

ويضم المجمع أيضًا شبابيك لنيابات المرور المختصة فى ذات الصالة المخصصة لإستقبال المواطنين بكل وحدة، كما تم تجهيز المجمع بصالات كبيرة بكل طابق لإستقبال المواطنين، تم تجهيزها على أحدث التصميمات العصرية، وكذا كافيتريات لخدمة المواطنين خلال فترة تواجدهم بالمجمع والمجمع بالكامل مراقب بكاميرات تليفزيونية حديثة تسمح بمراقبة حسن تقديم الخدمات للمواطنين.


يشار إلى أن العنوان التفصيلى للمجمع على الرابط التالى (https://goo.gl/maps/umtEkgHw1sF9FURA8).. كما أنه متوفر على الموقع الرسمى لوزارة الداخلية، وذلك فى إطار تقديم كافة الإجراءات التى من شأنها التسهيل والتيسير على المواطنين

يأتي ذلك إستمرارًا لتنفيذ إستراتيجية وزارة الداخلية الهادفة فى أحد محاورها إلى إفتتاح منشآت شرطية جديدة وتطوير المنشآت الشرطية وتزويدها بأحدث الأجهزة لتقديم الخدمات الشرطية للمواطنين بشكل حضارى متطور، وبمناسبة الإحتفال بالذكرى الـ 68 لعيد الشرطة يناير 2020م، وإستكمالًا لتطوير المنظومة المرورية  .

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