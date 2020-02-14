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اقتصاد

مد فترة الأوكازيون الشتوي حتى عيد الأم.. التموين تكشف السبب لـ صدى البلد

الجمعة 14/فبراير/2020 - 11:37 ص
الأوكازيون الشتوي
الأوكازيون الشتوي
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محمد صبيح
بررت وزارة التموين والتجارة الداخلية مدة فترة الأوكازيون الشتوي حتى 21 مارس المقبل، أنه تيسيرا على المواطنين للاستفادة من نسبة الخصم المطروحة في الأوكازيون والتي تتراوح بين 30 إلى 55%.

وقال أيمن حسام الدين مساعد وزير التموين لشئون التجارة الداخلية، في تصريحات خاصة لـ صدى البلد إنه تم مد فترة الأوكازيون حتى 31 مارس المقبل "عيد الأم"، بعد أن كان مخطط له أن ينتهى بنهاية الشهر الجاري، مضيفا أن الباب مفتوح أمام مشاركة جميع المحال التي ترغب المشاركة من خلال التقدم بطلب رسمي مرفق المستندات للمشاركة في الأوكازيون.

وأضاف حسام الدين، أن الأوكازيون يستقطب نحو 3000 محل تقريبا خلال الفترة المعلن عنها لافتا إلى أن تلقي الطلبات مفتوح أمام المحال قبل انطلاق الأوكازيون وخلال أيضا.

وأشار حسام الدين إلى توجيهات الدكتور على المصيلحى وزير التموين بضرورة تكثيف الحملات الرقابية على الأسواق؛ للتأكد من طرح منتجات جيدة، ومطابقة للمواصفات القياسية خلال فترة الأوكازيون، وأن يتم التواصل مباشرة مع المواطنين من خلال الجولات الميدانية والتعرف على مدى حقيقة العروض التى تقدمها التجار وأن تكون عروض حقيقية وليست وهمية على أن يتم تحرير محاضر للمخالفين.
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