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أخبار البلد

مهندس مصري يفوز بوكالة شركة عالمية لخطوط فرز وتحجيم الفاكهة

الجمعة 14/فبراير/2020 - 12:06 م
صدى البلد
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حصل المهندس محمود عبد الرحيم على وكالة أحدث شركة لخطوط فرز وتعبئة وتحجيم وتغليف الخضر والفاكهة فى العالم. 

وقال المهندس محمود عبد الرحيم للإعلامي محمد غانم عبر فقرات برنامجه" الجدعان" على فضائية القاهرة والناس 2 ، إن الشركة الإسبانية تملك أحدث خطوط التعبئة والتغليف والفرز فى العالم والتي تعتمد على 3 أنواع من الفرز منها اللون والوزن والفرز بتحديد عيوب البرتقالة نفسها . 

وأوضح عبد الرحيم، أن الفرز على أى نوع يتم بحسب طلبات العميل والشركات المصدرة، لافتًا إلى إمكانية تعديل ماكينات الفرز المصرية وتزويدها بأحدث خطوط الفرز العالمية. 

وأضاف عبد الرحيم أن الشركة الإسبانية حرصت على التواجد والمنافسة بالسوق المصرى وقررت استخدام أحدث خطوط الفرز لديها فى محطات التصدير المصرية ، خاصة وأنها تملك مقومات غير متاحة فى الشركات الأخرى منها توفير خدمات الصيانة والمتابعة، الى جانب توافر خطوط لتعبئة وفرز الطماطم والخوخ والتفاح.
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