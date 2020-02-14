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مرأة

فاشل أم ناجح.. الحب قد يحمي صحتك أو يصيبك بأمراض القلب

الجمعة 14/فبراير/2020 - 01:26 م
صدى البلد
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ريهام قدري
في عيد الحب يحتفل المحبين بطرق مختلفة وذلك لتجديد المشاعر بينهم ، وقد أكدت دراسة أن الحب يخفف الألم ، ويزيد من الإبداع ، ويحسن صحة القلب ، ويقلل من الإجهاد ، ويحمي من الخرف  لا توجد آثار لدواء معجزة ، ولكن أحد العلاجات الطبيعية أكثر سهولة وفعالية هو الحب.


ولكن له أيضًا آثاره الجانبية الضارة كالخيبات، الخيانة، التبعية أو الغيرة، الحب الذي يمكن اعتباره علاجًا فعالًا وترياق ولقاح، قد يكون سببا في عددا لا يحصى من الأوجاع والآلام سواء في الجسد أو الروح، ليس هناك حاجة إلى وصفة طبية أو موانع لأمراض، أو بشكل أدق يصعب التخلص من آثار عدم التوفيق في الحب.

الحب له تأثير مباشر على صحة قلوبنا إذا كان فاشلا، في حين يقلل من خطر الإصابة بأمراض القلب والأوعية الدموية ويساهم بهذه الطريقة في إطالة العمر المتوقع لو كان نجاحا وسعيدا، وفقًا لمؤسسة القلب الإسبانية (FEC).

وفقًا لتقرير صادر عن FEC ، فإن الروابط مع الشريك والعائلة والأصدقاء تعمل على تحسين ضغط الدم، مما يساعد على تقليل مستويات القلق والتوتر والاكتئاب، والمعروفة باسم "عوامل الخطر النفسي والاجتماعي" القلب والأوعية الدموية.

تضمن دراسة أجراها الاتحاد ، الاتحاد العالمي للقلب (WHF ، باختصارها باللغة الإنجليزية) أن الأشخاص الذين يتبعون علاجًا لعلاج أمراض القلب ولديهم بيئة سعيدة ، تتحسن مرتين إلى أربعة أضعاف قدرتهم على التعافي من المرض.

على العكس من ذلك ، أظهرت أبحاث أخرى في معهد كارولينسكا في ستوكهولم (السويد) أن النساء اللائي يعانين من زواج مرهق يتعرضن لخطر الإصابة بنوبة قلبية ثلاث مرات أكثر من النساء اللائي لديهن علاقة جيدة مع شريك حياتك.

ومع ذلك ، فإن الزواج أو الحصول على شريك يقلل من إنتاج الكورتيزول ، "هرمون الإجهاد" ، وفقًا لدراسة أخرى أجراها داريو ميستريبري ، جامعة شيكاغو (الولايات المتحدة الأمريكية) ، والتي تعتقد أن "الزواج يبدو أسهل في التعامل مع المواقف العصيبة في الحياة اليومية".

وهناك صلة واضحة بين مزاجنا وصحة قلوبنا، حيث قال الدكتور ميغيل أنخيل غارسيا فرنانديز من الجمعية الإسبانية لأمراض القلب، فإن الحب الناجح يمنع الإصابة بأمراض القلب والأوعية الدموية، بالإضافة لقدرته في السيطرة على مستويات الكوليسترول في الدم، ولذلك يتعين علينا تعزيز المشاعر الإيجابية التي تعزز روابطنا العاطفية مع بيئتنا.

وجد فريق من الباحثين من كلية الطب ، جامعة ستانفورد ، كاليفورنيا (الولايات المتحدة الأمريكية) ، أن مشاعر الحب العاطفي يمكن أن تعطي نفس فعالية المسكنات، وتقوي الجهاز المناعي، ويمنعنا من الأمراض ويساعد على الشفاء العاجل والسريع".
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