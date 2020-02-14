القوى العاملة: تعيين 1250 شابا منهم 20 من أصحاب الهمم بالمنيا

أعلن وزير القوى العاملة محمد سعفان، أن عدد الذين تم تعيينهم من خلال مديرية القوى العاملة بالمنيا من خلال شهادات القيد "كعب العمل" المرتد لمكاتب التشغيل التابعة للمديرية 1250 شابا، منهم 20 من ذوى الاحتياجات الخاصة بالقطاع الخاص، من بين 2026 من راغبى العمل المسجلين بمكاتب التشغيل، فضلا عن تسجيل 40 من متحدى الإعاقة، وتم تحرير 5 عقود تدرج مهني ، إضافة إلي تدريب 45 متدربا بالوحدة المتنقلة حيث تم تنفيذ 3 دورات بها علي مهن السباكة والتفصيل والكهرباء لأبناء قرية أولاد الشيخ بمركز مغاغة.





وقال وزير القوى العاملة، إنه تلقى تقريرًا بذلك وليد عبد الرحمن ، مدير المديرية، أشار فيه إلى أن المديرية قامت بالتفتيش الدوري النهاري والليلي علي 1070 منشأة خلال يناير 2020 ، فضلا عن 30 منشأة بنظام الحملات التفتيشية الشاملة ، وعلي 328 منشأة لمراقبة ساعات العمل وفترات الراحة بها، وتم تحرير 184 محضرا .

كما تم المرور علي 436 منشأة لتنفيذ تعليمات السلامة والصحة المهنية منهم 19 منشأة يعمل بها 50 عاملا ، و417 منشأة يعمل بها أكثر من 50 عاملا، وتم تحرير 143 محضرا للسلامة .





واضاف وليد عبد الرحمن أن المديرية قامت ببحث 12 شكوي وتم احالة 8 شكاوي للقضاء وتم حل شكوي وديا، ومازال هناك 3 شكاوي تحت الدراسة والبحث .