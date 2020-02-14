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مرأة

بفستان أحمر قصير.. نسرين طافش تبهر متابعيها بهذه الإطلالة

الجمعة 14/فبراير/2020 - 01:32 م
نسرين طافش
نسرين طافش
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هاجر هانئ
حرصت الفنانة نسرين طافش على مشاركة متابعيها عبر حسابها الرسمى على موقع التواصل الاجتماعى الإنستجرام، بصور جديدة  من أحدث جلسة تصوير.

تألقت نسرين طافش كعادتها بإطلالة مميزة، حيث ارتدت فستان قصير وذا اكمام طويلة باللون الأحمر الجذاب، ونسقت معه حزام أسود عريض حول منطقة الخصر، مما كشف عن رشاقتها.

وانتعلت نسرين طافش بوت طويل يصل إلى حدود الركبة، فيما تزينت ببعض الإكسسوارات المتناسقة مع إطلالتها.

أما من الناحية الجمالية اعتمدت نسرين طافش على خصلات شعرها البنى المنسدلة على كتفيها، فيما وضعت مكياجا مميزا و جذابا مرتكزا على طلاء شفاه باللون الأحمر.

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Happy birthday to me ♥️ Happy valentine's day to u ♥️ كل سنة كانت هدية غظيمة من الخالق العظيم .. حملت هالسنين تجارب و احداث و معجزات لو بعملها فلم سينمائي رح تقولو هاد فلم هندي أو مسلسل تركي عربي امريكي مكسيكي .. و خلال هالاحداث و التجارب اختبرت مشاعر جديدة شفت الحياة بمنظور اوسع و اعمق .. عرفت حالي اكتر .. مر بحياتي اصناف مختلفة من البشر مرشدين .. محبين .. مزيفين .. انقياء .. منافقين .. صادقين .. حقيقيين .. موهومين .. متذاكين .. سعداء .. تعساء .. واعيين .. جهلة .. عارفين .. متثاقفين .. مدعين .. متنورين .. اصطفيت و غربلت اللي بيبهج روحي و بيعليها و تجاهلت البعض و لغيت تماما البعض الآخر .. بالحقيقة شكرا الهون كلهون كانو معلمين بعتلي ياهون الخالق العظيم لانهم كانو عم يعكسو شي فيني لازم اتعلمو او طورو او آمن فيه .. صرت كل يوم بتطلع على حالي بالمراية و بقول مين هالبنت القمر القوية الطيوبة الحنونة الطفلة المجنونة الواعية اللي ما بيهزما شي تضربي شو بحبك 😂😂😂😜😘😍 .. علاقتي مع روحي و ذاتي كانت اولوية .. لانو مين اغلى عليك من روحك الي هداك الله ياها روحك يللي ضحكت معك و بكيت معك و تحملتك و قوتك و الهمتك قبل ما يضحكوك الناس او يبكوك او يقووك .. ما حدى بيقدر يكسرك الا لو انت خسرت علاقتك مع ذاتك .. و الناس و الاهل و التجارب و كلللل شي من حولك براك ما هو الا انعكاس ليلي جواتك سواء من مصدر حب أو خوف .. كل سنة و روحي ابدية مشعة متوهجة و صحتي اقوى و جسمي عم يرجع أكثر شباب .. بالمناسبة لياقة جسمي هلا اضعاف لما كان عمري عشرين سنة صدقو الناس اللي بتقول الارقام وهم و العمر وهم انت بتتبناه و بيتحول لقناعة ثم بيتجسد حقيقة بجسمك و روحك سواء نحو الكبر او الشباب .. حبو حالكون اولا .. حب الآخرين بيبدأ من حبك و تقبلك لنفسك .. و ثقو تماما الناس الي بتكره و بتهاجم و بتأذي هنن ناس خايفين بيكرهو حالهون و ما عرفو يحبو حالهون او يتقبلوها .. و لو قرو هالكلام رح يشوفو بنظارتهون المكسورة طلاسم .. لكن بمدرسة الحياة كل إنسان و الو مرحلة تطور خاصة فيه .. و رح نوصل كلنا بالنهاية للنور بطريقة او بأخرى .. تذكرو انو الله هو مصدر كل شيئ .. هو مصدر الحب الحقيقي مش البشر .. حتى الحب يللي بتبعتوه للآخرين او الاخرين بيبعتولكون ياه هو المصدر لهالحب .. اليوم احتفلو اكتر بالحب حسو فيه جواكم و ارسلوه لكل الكون و بالاخص للناس اللي بحاجة لهالحب لكلمة حنونة لطبطبة تقويهون و تجبر بخاطرهون .. و عبرو ليلي بتحبوهون ليش بتحبوهون .. عيد ميلاد سعيد الي و عيد حب سعيد للجميع ♥️

A post shared by Nesreen Tafesh (@nesreentafesh) on

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