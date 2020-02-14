بفستان أحمر قصير.. نسرين طافش تبهر متابعيها بهذه الإطلالة

نسرين طافش على مشاركة متابعيها عبر حسابها الرسمى على موقع التواصل الاجتماعى الإنستجرام، بصور جديدة من أحدث جلسة تصوير. حرصت الفنانةعلى مشاركة متابعيها عبر حسابها الرسمى على موقع التواصل الاجتماعى الإنستجرام، بصور جديدة من أحدث جلسة تصوير.





نسرين طافش كعادتها بإطلالة مميزة، حيث ارتدت فستان قصير وذا اكمام طويلة باللون الأحمر الجذاب، ونسقت معه حزام أسود عريض حول منطقة الخصر، مما كشف عن رشاقتها. تألقتكعادتها بإطلالة مميزة، حيث ارتدت فستان قصير وذا اكمام طويلة باللون الأحمر الجذاب، ونسقت معه حزام أسود عريض حول منطقة الخصر، مما كشف عن رشاقتها.





نسرين طافش بوت طويل يصل إلى حدود الركبة، فيما تزينت ببعض الإكسسوارات المتناسقة مع إطلالتها. وانتعلتبوت طويل يصل إلى حدود الركبة، فيما تزينت ببعض الإكسسوارات المتناسقة مع إطلالتها.





نسرين طافش على خصلات شعرها البنى المنسدلة على كتفيها، فيما وضعت مكياجا مميزا و جذابا مرتكزا على طلاء شفاه باللون الأحمر. أما من الناحية الجمالية اعتمدتعلى خصلات شعرها البنى المنسدلة على كتفيها، فيما وضعت مكياجا مميزا و جذابا مرتكزا على طلاء شفاه باللون الأحمر.



