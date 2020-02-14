التنسيقية تشارك في جلسات الحوار المجتمعي لدعم مصر حول قانون الإدارة المحلية

شارك النائب طارق الخولي عضو تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين في الاجتماع الذي عقده ائتلاف دعم مصر بمقره، وقد حضر الخولي ممثلًا عن تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين في إطار حرص التنسيقية على التفاعل مع كافة جلسات الحوار المجتمعي التي يعقدها ائتلاف الأغلبية في البرلمان؛ لاستطلاع الآراء حول قوانين مجلسي النواب والشيوخ والإدارة المحلية.





وتطرق هذا الاجتماع برئاسة رئيس ائتلاف دعم مصر وعدد من نوابه وأمين عام الائتلاف لمناقشة بنود قانون الإدارة المحلية مع لفيف من أعضاء اتحاد عمال مصر، والنقابة العامة للبريد، وعمال المهن الصحفية وغيرها من النقابات والاتحادات العمالية.





كما تناول الاجتماع آخر التطورات التي تتعلق بإعداد قانون الإدارة المحلية، وبحث الموعد الأنسب لإصداره بما يضمن الانتهاء من إعداده وصياغته بطريقة تعمل على تنظيم العملية الانتخابية بشكل مناسب لكافة الأطراف.





وفي نهاية اللقاء أكد رئيس ائتلاف دعم مصر على ضرورة عقد جلسة أخرى قريبة لممثلي الاتحادات والنقابات العمالية لاستكمال مناقشة بنود قانون الإدارة المحلية، بما يضمن استيعاب رؤية عمال مصر فى الإعداد لهذا القانون.



