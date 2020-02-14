عشاء رومانسي في عيد الحب.. ستيك مشوي وأرز بسمتي.. والحلو تشيز كيك





ستيك مشوي :

مكونات ستيك مشوي :

3 قطع لحم ستيك

زبدة

ثوم مهروس

2 ملعقة بقدونس مفروم

ملح و فلفل اسود





طريقة عمل ستيك مشوي :

في وعاء اخلطي البقدونس مع الثوم و الملح و الفلفل والبهارات التي ترغبين في إضافتها

ضعي قطع لحم الستيك في التتبيلة واتركيه ساعة

بعدها يصبح الستيك جاهز للشوي، سواء على الجريل أو الشواية ( حسب المتاح لديك)

اتركي الستيك على الشواية لمدة 10 دقائق

قدميه ساخنًا مع تزيينه بالقدونس









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الأرز البسمتي :





مكونات الأرز البسمتي :





مدة التحضير : 30 دقيقة الكمية : يكفي لـ 4 أفراد

مكونات أرز بسمتي : 3 أكواب أرز بسمتي

مرقة دجاج

ثمرة بصل

ثوم بودرة

زيت ذرة

ملعقة كركم

ملعقة ملح



طريقة عمل الأرز البسمتي :

- شوحي البصل المفروم في زيت الذرة حتى يذبل لونه

- ضيفي التوابل للبصل وقلبي الخليط

- أذيب 2 مكعب مرقة دجاج في 3 أكواب ماء

ضيفي خليط الماء والمرقة على البصل والبهارات واتركيها تغلي 5 دقائق

- ضيفي الأرز البسمتي للخليط واتركيه ينضج على نار هادئة .





طريقة عمل تشيز كيك :



المقادير..



2 باكو بسكويت شوكولاته

2 ملعقة كبيرة زبد

18 قطعة جبن مثلثات كريمة بدون ملح

2 باكو كريم شانتيه

2 بيضة .. فانيليا

علبة قشدة

نصف كوب سكر بودرة

برطمان مربى مشمش أو فراولة



طريقة تحضير تشيز كيك :

يهرس البسكويت ويسيح الزبد ويهرس مع البسكويت بأطراف الأصابع حتى يتشربه البسكويت

يفرد البسكويت فى قاع قالب مع رفعه على الجوانب ويوضع القالب فى الفرن لمدة 5 دقائق ثم يرفع من الفرن

يخفف السكر مع البيض والفانليا ثم تضاف القشدة والجبن والكريم شانتيه مع الإستمرار فى الخفق حتى يتجانس الخليط

يصب الخليط فى القالب فوق البسكويت ويوضع فى الفرن مدة 5 دقائق و تصب المربى وتفرد على الوجه ويقدم