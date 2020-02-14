شوربة البيرانا ولحم الغزلان.. أشهر أكلات عيد الحب في العالم

يحتفل العالم بـ عيد الحب في 14 فبراير من كل عام، وهو مرتبط في أذهان الجميع بهدية وعشاء رومانسي وباقة ورد، لكن الأمر لا يتوقف على اللحظات الرومانسية فقط بل هناك أكلات عيد الحب الشهيرة يتم تقديمها في دول العالم بالتزامن مع الفالانتين، منها الأطباق الرئيسية أو الحلوى اللذيذة .
بحسب ما نشره موقع merchant، إليك اهم أكلات عيد الحب في العديد من دول العالم :
حلوى البندق في إيطاليا
وهي واحدة من الحلوى المرتبطة بيوم عيد الحب، حيث يتم تقديم حلوى البندق المغطاة بالشوكولاتة وتسمى baci perugina .
اقرأ أيضًا
الأرز الملون في الصين
وهي أكلة شهيرة في الصين ويتم تقديمها بشكل رئيسي في يوم عيد الحب من كل عام .
شوربة البيرانا في البرازيل
تعتبر سمكة البيرانا المشهورة غذاءً مهمًا في بانتانال (أكبر أرض رطبة في العالم ، وتقع في غرب البرازيل) ، وهي من الأكلات الرئيسية في عيد الحب .
اقرأ أيضًا
الكوكيز في ألمانيا
وهي يضاف لها الشيكولاتة و الزنجبيل فتعد من أكثر الحلوى المرتبطة بعيد الحب في ألمانيا .
شرائح اللحم و الغزلان في بريطانيا
حيث يعتبر الستيك من الوجبات الشهيرة في بريطانيا ويتم تقديمها بأشهى الطرق في يوم عيد الحب.
اقرأ أيضًا