6 محاذير من الاتحاد القطرى لـ جماهير الزمالك والترجي في السوبر الأفريقي

يترقب عشاق كرة القدم في القارة السمراء، مواجهة من العيار الثقيل، بين الزمالك والترجي التونسي، مساء اليوم الجمعة، بـ كأس السوبر الأفريقي، الذي تستضيفه قطر.



وأعلن الاتحاد القطرى لكرة القدم عبر الصفحة الرسمية عن 6 محاذير لجماهير الزمالك والترجي لدى الدخول إلى ملعب استاد الغرافة، وجاءت على النحو التالي:

ممنوع اصطحاب عبوات المياه عدم حمل الولاعات فى المدرجات عدم تواجد معدات التسجيل الإحترافية من كاميرات ومعدات تصوير منع تواجد الشماسي فى المدرجات لا يسمح بتواجد أي ألعاب نارية وشماريخ منع حمل أي أطعمة أو مشروبات



موعد مباراة الزمالك والترجي في كأس السوبر الأفريقي والقنوات الناقلة:





تقام مباراة الزمالك والترجي في تمام السادسة مساء بتوقيت القاهرة، وتذاع عبر قناة، بي إن سبورت 1 " المشفرة" بتعليق حفيظ دراجي.





الزمالك ضد الترجي:





ويسعى الزمالك لتعويض نتائجه السيئة في الدوري الممتاز هذا الموسم، بالفوز على الترجي وإحراز لقب السوبر الأفريقي.





وواجه الزمالك الترجي التونسي في 6 مواجهات سابقة بالمسابقات الأفريقية، حقق خلالهما الزمالك الفوز في 3 مواجهات، وتعادل في مباراتين، وخسر في لقاء وحيد.





على الجانب الآخر، يطمح فريق الترجي، المتوج بآخر نسختين من مسابقة دوري أبطال أفريقيا، في تعويض خسارته للسوبر الأفريقي الموسم الماضي أمام الرجاء، بتحقيق الفوز على الزمالك.



