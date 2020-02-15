تلقى الدكتور شوقي علام مفتي الجمهورية سؤالا يقول ما حكم الشرع في بيع جواز السفر.





أجاب المفتي في فتوى له، أن مَن أراد السفر من بلد إلى آخر يجب عليه الالتزام بالقوانين المتفق عليها بين الدول في هذا الشأن، والتي منها حمل وثيقة جواز السفر، وتحصيل هذه الوثيقة لا بد أن يكون من الجهات المختصة بالطرق الصحيحة، أما إن كان بطريق التزوير والغش فهو ممنوع محرم شرعًا.





كشف الدكتور شوقي علام مفتي الديار المصرية، عن امتلاك دار الإفتاء المصرية، لـ 16 صفحة على مواقع التواصل الاجتماعي، بكل لغات العالم، مشيرا إلى وجود 8 ملايين مشترك على صفحة الإفتاء باللغة العربية، ويتفاعل نحو 10 مليون في الأسبوع على الصفحات.



