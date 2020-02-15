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ديني

هل يجوز للرجل أخذ مرتب زوجته بدون رضاها.. اعرف رأي العلماء

السبت 15/فبراير/2020 - 05:01 ص
هل يجوز للرجل أخذ
هل يجوز للرجل أخذ مرتب زوجته بدون رضاها
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عبد الرحمن محمد
ورد سؤال إلى الشيخ عبد الحميد الأطرش رئيس لجنة الفتوى بالأزهر يقول فيه: " هل يجوز للرجل أخذ مرتب زوجته بدون رضاها " ؟

رد الشيخ عبد الحميد قائلا: " لا يجوز، ومرتبها ملك لها، لا يجبرها احد على التصرف فيها، ولكن من البر أن تشارك الزوجة زوجها في المصاريف اذا كان معها مال، كما تفعل كثير من النساء ، ولكن لا تجبر على ذلك .

هل من حق الزوج التسلط على مال زوجته

وقال الشيخ عويضة عثمان، مدير إدارة الفتوى الشفوية وأمين الفتوى بدار الإفتاء، إنه ليس من حق الزوج أن يتسلط على مال زوجته أو يأخذه منها إلا بطيب نفسها.

واستشهد «عويضة» خلال البث المباشر عبر صفحة دار الإفتاء الرسمية للرد على اسئلة المتابعين ، بقول الله تعالى: «فَإِنْ طِبْنَ لَكُمْ عَنْ شَيْءٍ مِنْهُ نَفْسًا فَكُلُوهُ هَنِيئًا مَرِيئًا» (النساء:4)، وعَنْ حَنِيفَةَ الرَّقَاشِيِّ رَضِيَ الله عَنْهُ، أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: «لَا يَحِلُّ مَالُ امْرِئٍ مُسْلِمٍ إِلَّا بِطِيبِ نَفْسٍ مِنْهُ» أخرجه البيهقي فى شعب الإيمان (4/387، رقم 5492)، وأخرجه أيضًا: في السنن الكبرى (6/100، رقم 11325).

وشدد على أن للمرأة ذمة مالية منفصلة عن الزوج، فليس لأحد حقٌّ فيما تملكه الزوجة -حتى لو كان زوجها- إلا برضاها ورغبتها، فنفقة الزوجة واجبة على الزوج ولو كانت موظفة عاملة، قال تعالى: «الرِّجَالُ قَوَّامُونَ عَلَى النِّسَاءِ بِمَا فَضَّلَ اللَّهُ بَعْضَهُمْ عَلَى بَعْضٍ وَبِمَا أَنْفَقُوا مِنْ أَمْوَالِهِمْ» (النساء: 34).

ونبه على أنه في حالة عمل المرأة فراتبها لها، ولا يجوز للزوج وهو صاحب القوامة أن ينظر إلى راتب زوجته أو يأخذ منه بدون رضا منها، نصاحًا بأنه لا ينبغي للمرأة أن ترى زوجها يعاني من ضيق اليد، وتُمسك على مالها ولا تريد أن تسهم بشيء، فإنفاق المرأة ليس من باب الواجب، وإنما من باب الإحسان والمساعدة والمشاركة.

هل يحق للزوج بيع ذهب زوجته
قال الدكتور محمود شلبي، أمين لجنة الفتوى بدار الإفتاء، إن الذهب الذي يدفعه الزوج لزوجته على أنه جزء من مهرها، أو هدية منه لها، لا حق له فيه، وليس له مطالبتها به.

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