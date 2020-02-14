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أخبار البلد

عمومية المهن الطبية ترفض ميزانية الاتحاد بالأغلبية

الجمعة 14/فبراير/2020 - 05:36 م
صدى البلد
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محمد غالي

شهدت الجمعية العمومية العادية، لاتحاد نقابات المهن الطبية، مشادات كلامية بين المشاركين بفعاليات الجمعية العمومية، وذلك لتمسكهم برفض ميزانية الاتحاد خلال الأعوام من 2013 وحتى 2018، حيث أكد أعضاء الجمعية أنه لم يتم طرح تقرير الجهاز المركزى على العمومية قبل انعقادها ليتسنى لهم دراستها والموافقة عليها أو  رفضها.

 

وطرح ممثل الجهاز المركزى للمحاسبات ملاحظاته حول ميزانية اتحاد نقابات المهن الطبية، بداية من عام 2013 وحتى 2018 ، مؤكدا على وجود مجموعة من المخالفات الإدارية، و التى من أبرزها عدم وجود هيكل تنظيمي للاتحاد، طبقا لنص القانون المعمول به بالاتحاد، مشيرا إلى أنه يطالب بوجود هيكل منذ  6 سنوات، ولم يتم الاستجابة له حتى الآن، مؤكدا عدم إمكانية استمرار عمل الاتحاد دون هيكل تنظيمي.

 

وأجرت الجمعية العمومية العادية، تصويت على الميزانيات، وتم رفض الميزانية بالأغلبية، وذلك بعد تكرار التصويت على الميزانية.

 

أعلن اتحاد نقابات المهن الطبية، انعقاد الجمعية العمومية العادية، لأعضاء نقابات "الأطباء البشريين، الصيادلة، أطباء الأسنان، الأطباء البيطريين"، بعد اكتمال النصاب القانوني لها.

 

ويعقد اتحاد نقابات المهن الطبية، الجمعية العمومية العادية، اليوم الجمعة، 14 فبراير الجارى.

 

وذلك لمناقشة مقترح زيادة الاشتراكات والدمغات كشرط أساسى لزيادة معاشات أعضاء النقابات الأربعة، إلى 1000 جنيه، حيث تقدر قيمة المعاشات الحالية بـ800 جنيه فقط.

 

من المقرر أن تناقش الجمعية العمومية، أيضا تقرير الأمين العام، وتقرير أمين الصندوق، واعتماد الميزانيات عن أعوام من 2013، وحتى 2018.

 

بالإضافة إلى تقرير مراقب الحسابات، وتقرير الجهاز المركزى للمحاسبات، ومطالبة وزارة الصحة بعمل خطة سنوية واضحة لمواعيد التكليف، والتدريب لأعضاء المهن الطبية.

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