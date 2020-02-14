جنون في 100 ثانية.. تعليق قوي من الاتحاد الافريقي على هدف الزمالك الأول أمام الترجي

علق الاتحاد الافريقي لكرة القدم، على هدف الزمالك السريع في مرمى الترجي التونسي وذلك في اطار السوبر الافريقي المقام بالوقت الحالي بملعب الغرافة القطري بالدوحة.





ونشر الاتحاد الافريقي لكرة القدم عبر حسابه الرسمي بموقع التواصل الاجتماعي تويتر، صورًا من احتفال الجماهير بالهدف الاول.





وكتب الاتحاد الافريقي على الصور: "لا تلم أحدًا على الجنون عندما يسجل فريقه بعد 100 ثانية فقط من بداية كأس السوبر الإفريقي!".





ونجح نادي الزمالك في تسجيل الهدف الاول في مرمى الترجي التونسي عن طريق يوسف اوباما بالدقيقة الثانية من عمر المباراة.





ويدخل الزمالك المباراة بتشكيل مكون من:

محمد أبوجبل في حراسة المرمى





محمد عبد الشافي - محمود علاء - محمود الونش - حازم إمام في خط الدفاع





طارق حامد - فرجاني ساسي - أشرف بن شرقي - يوسف أوباما - احمد زيزو في خط الوسط





مصطفي محمد في خط الهجوم





بينما جاء تشكيل الترجي التونسي للمباراة على النحو التالي:

حارس المرمى: معز بن شريفية.





خط الدفاع: سامح الدربالي، خليل شمام، محمد علي اليعقوبي، إلياس الشتي.





خط الوسط: فوسيني كوليبالي، كوامي بونسو، عبد الرؤوف بن غيث.





خط الهجوم: بلال بن ساحة، إبراهيما واتارا، حمدو الهوني.















