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رياضة

الحظ يحالف الزمالك.. الترجي التونسي يهدر هدفا محققا فى السوبر الأفريقي

الجمعة 14/فبراير/2020 - 06:23 م
الزمالك والترجي التونسي
الزمالك والترجي التونسي
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حسن العمدة
هدد فريق الترجي التونسي مرمى الزمالك فى الدقيقة 14، من عمر الشوط الأول، في المباراة التي تجمع الفريقين حاليا علي ملعب الغرافة بالعاصمة القطرية الدوحة.

ومرر حمدي الهوني كرة رائعة وراء حازم إمام ليصلها عرضية أرضية داخل منطقة الجزاء ويسددها بونسو وتمر بجوار القائم.

أحرز يوسف أوباما هدف فريق الزمالك الأول فى مرمى  الترجي التونسي بالدقيقة الأولى و50 ثانية فى المباراة المقامة حاليا فى إطار كأس السوبر الإفريقي يقي باستاد ثاني بن جاسم بنادي الغرافة بالعاصمة القطرية الدوحة.

بدأ اللقاء بضغط تونسي على دفاعات الزمالك وشهدت الدقيقة الأولى تدخلا عنيفا من جانب لاعب الترجى اتجاه مصطفى محمد وحصل مهاجم الفارس الأبيض على ركلة حرة.

ودفع الفرنسي باتريس كارتيرون مدرب الفارس الأبيض بتشكيل ضم كل من: محمد أبوجبل في حراسة المرمى  ومحمد عبد الشافى ومحمود علاء ومحمود الونش وحازم إمام في خط الدفاع وطارق حامد وفرجاني ساسي وأشرف بن شرقي ويوسف أوباما وأحمد زيزو في خط الوسط ومصطفى محمد في خط الهجوم.

واستعان معين الشعباني مدرب الترجي بتشكيلة كالتالي : حارس المرمى معز بن شريفية وفى خط الدفاع : سامح الدربالي وخليل شمام ومحمد علي اليعقوبي وإلياس الشتي وفى خط الوسط: فوسيني كوليبالي وكوامي بونسو وعبد الرؤوف بن غيث وبخط الهجوم: بلال بن ساحة وإبراهيما واتارا والليبي حمدو الهوني.
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