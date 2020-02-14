شاهد.. مباحث تموين القاهرة تضبط مصنع مستلزمات طبية يستخدم خامات رديئة

تمكن ضباط مباحث إدارة التموين بالقاهرة من ضبط المسئول عن مصنع لإنتاج وتصنيع المستلزمات الطبية بالحي السادس الهضبة الوسطى ـ دائرة قسم شرطة المقطم لإدارته المصنع بدون ترخيص.





وتبين من التحريات وجمع المعلومات قيام المتهم بتصنيع المستلزمات الطبية مستخدمًا خامات رديئة ومجهولة المصدر بقصد طرحها بالأسواق لتحقيق أرباح غير مشروعة .





وعثر بداخل المصنع على ٣٠ الف قطعه ( مفارش , جاونات عمليات , شاش ) والمستخدمين فى العمليات الجراحية و ٢٠ ألف متر شاش طبي و ١٢ الف دبل فيس لاصق وأدوات تصنيع ، وجميعها مجهولة المصدر وغير مصحوبة بأي مستندات تدل على مصدرها .





بمواجهته بالتحريات وما أسفر عنه الضبط ، اعترف بإدارته المصنع بدون ترخيص وحيازته للمضبوطات بقصد طرحها بالأسواق لتحقيق أرباح غير مشروعة ، تم تحرر عن ذلك المحضر اللازم ، وتولت النيابة العامة التحقيق .