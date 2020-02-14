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حوادث

شاهد.. مباحث تموين القاهرة تضبط مصنع مستلزمات طبية يستخدم خامات رديئة

الجمعة 14/فبراير/2020 - 07:25 م
مصنع مستلزمات طبية
مصنع مستلزمات طبية
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كتب محمد صبري
تمكن ضباط مباحث إدارة التموين بالقاهرة من ضبط المسئول عن مصنع لإنتاج وتصنيع المستلزمات الطبية بالحي السادس الهضبة الوسطى ـ دائرة قسم شرطة المقطم لإدارته المصنع بدون ترخيص.

وتبين من التحريات وجمع المعلومات قيام المتهم بتصنيع المستلزمات الطبية مستخدمًا خامات رديئة ومجهولة المصدر بقصد طرحها بالأسواق لتحقيق أرباح غير مشروعة .

 وعثر بداخل المصنع على ٣٠ الف قطعه ( مفارش , جاونات عمليات , شاش ) والمستخدمين فى العمليات الجراحية و ٢٠ ألف متر شاش طبي و ١٢ الف دبل فيس لاصق وأدوات تصنيع ، وجميعها مجهولة المصدر وغير مصحوبة بأي مستندات تدل على مصدرها .

بمواجهته بالتحريات وما أسفر عنه الضبط ، اعترف بإدارته المصنع بدون ترخيص وحيازته للمضبوطات بقصد طرحها بالأسواق لتحقيق أرباح غير مشروعة ، تم تحرر عن ذلك المحضر اللازم ، وتولت النيابة العامة التحقيق .

شاهد.. مباحث تموين القاهرة تضبط مصنع مستلزمات طبية يستخدم خامات رديئة
شاهد.. مباحث تموين القاهرة تضبط مصنع مستلزمات طبية يستخدم خامات رديئة
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