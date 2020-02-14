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أخبار البلد

نقيب الفلاحين: محصول القمح المصري لا زال بخير

الجمعة 14/فبراير/2020 - 07:41 م
صدى البلد
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شيماء مجدي

قال حسين عبدالرحمن أبوصدام نقيب الفلاحين، إن جميع المؤشرات على الأرض تشير إلى أن محصول القمح المصري بخير حتى الآن .

ولفت إلى أن وزارة الزراعة تقوم بجهود كبيرة في متابعة محصول القمح وقد وصلت المساحات المزروعة من القمح حسب تصريحات المسؤولين بوزارة الزراعة إلى 3.3  ثلاثة ملايين وثلاثمائة ألف فدان تقريبا في مؤشر لزيادة المساحات المزروعة من القمح عن العام الماضي 

وأضاف أبوصدام أن المناخ المصري هذا الموسم وحتى الآن يبشر بالخير في إنتاجية مثالية لمحصول القمح حيث يساعد المناخ البارد لامتلاء الحبوب كما تمتاز الأصناف المزروعة بالجودة والإنتاجية العالية ومقاومتها للأمراض .

وأوضح عبدالرحمن أن مصر تسعى بقوة لزيادة المساحات المزروعة من القمح وتقليل نسبة الفاقد باستخدام الصوامع الحديثة لتخزين القمح واستخدام الطرق الحديثة في الزراعة والحصاد لتقليص الفجوة الكبيرة ما بين الإنتاج والاستهلاك والتي تصل إلى نحو 50% .

وأكد أبوصدام أن المساحات التي تضررت من جراء رش المبيدات المغشوشة او الاصابات الفطريه حتى الآن صغيره ولن تؤثر علي الإنتاجية الإجمالية المتوقعة، والتي نتوقع أن تصل لأكثر من 8.5 ملايين طن هذا العام في ظل المناخ الحالي  المناسب وزراعة الأصناف المتطورة ذات الإنتاجية العالية ومبكرة النضج والمقاومة للأمراض.

وناشد عبدالرحمن بضرورة وضع سعر محفز  لإردب القمح بحيث  يكون مشجعا للفلاحين لزيادة المساحات المزروعة من القمح  الموسم القادم مطالبا بألا يقل سعر الإردب عن 750 جنيها للإردب درجة نقاوة 23.5 موضحا أن سعر إردب القمح  كان 685 جنيها العام الماضي لدرجة نقاوة 23.5، و670 جنيهًا لدرجة نقاوة 23، و655 جنيهًا لدرجة نقاوة 22.5.

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