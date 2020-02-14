بسبب كورونا.. الخطوط الهولندية تمنع كوريين من دخول المرحاض

اعتذرت الخطوط الجوية الملكية الهولندية عن عدم السماح للمسافرين الكوريين الجنوبيين باستخدام مرحاض إحدى طائراتها، بسبب مخاوف من فيروس "كورونا" الجديد.





الحادث وقع على متن طائرة تابعة للشركة الهولندية، كانت متجهة من أمستردام إلى إنتشون في كوريا الجنوبية في العاشر من فبراير، حيث وضع أحد أفراد الطاقم ورقة باللغة الكورية على باب المرحاض، كتب فيها "المرحاض لأفراد الطاقم فقط"، وفقا لوكالة الأنباء الكورية الجنوبية "يونهاب"





وتوضح الوكالة أن الطاقم أضاف بعد ذلك ورقة بالنسخة الإنجليزية للنص بعد أن أشار إلى ذلك أحد الركاب.





وقال المدير العام لفرع الشركة في كوريا "هذا خطأ بشري ونحن نعتذر عنه".





وأضاف "نحن نأخذ مزاعم قيامنا بممارسة التمييز ضد بعض ركابنا على محمل الجد، ونأسف بشدة، لأن هذا اعتبره البعض تمييزا، وهو ما لم يكن في نية الطاقم مطلقا".