AdvertisementS
AdvertisementS

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
AdvertisementS
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

منوعات

بسبب كورونا.. الخطوط الهولندية تمنع كوريين من دخول المرحاض

الجمعة 14/فبراير/2020 - 07:36 م
الخطوط الهولندية
الخطوط الهولندية تمنع كوريين من دخول مرحاض إحدى طائراتها
Advertisements
رحيم يسري
اعتذرت  الخطوط الجوية الملكية الهولندية عن عدم السماح للمسافرين الكوريين الجنوبيين باستخدام مرحاض إحدى طائراتها، بسبب مخاوف من فيروس "كورونا" الجديد.

الحادث وقع على متن طائرة تابعة للشركة الهولندية، كانت متجهة من أمستردام إلى إنتشون في كوريا الجنوبية في العاشر من فبراير، حيث وضع أحد أفراد الطاقم ورقة باللغة الكورية على باب المرحاض، كتب فيها "المرحاض لأفراد الطاقم فقط"، وفقا  لوكالة الأنباء الكورية الجنوبية "يونهاب"

وتوضح الوكالة أن الطاقم أضاف بعد ذلك ورقة بالنسخة الإنجليزية للنص بعد أن أشار إلى ذلك أحد الركاب.

وقال المدير العام لفرع الشركة في كوريا  "هذا خطأ بشري ونحن نعتذر عنه".

وأضاف "نحن نأخذ مزاعم قيامنا بممارسة التمييز ضد بعض ركابنا على محمل الجد، ونأسف بشدة، لأن هذا اعتبره البعض تمييزا، وهو ما لم يكن في نية الطاقم مطلقا".
Advertisements

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

كوريا الجنوبية تعلن ظهور أول حالة إصابة بالالتهاب الرئوي الغامض

كوريا الجنوبية والصين تبحثان التعاون للتعامل مع فيروس كورونا الجديد

وصول 330 كوريا قادمين من ووهان المتضررة من فيروس كورونا إلى سول

كوريا الجنوبية تسجل الحالة الـ15 المصابة بفيروس كورونا

كوريا الجنوبية تعلن إصابة 4 بفيروس كورونا

ارتفاع عدد حالات الإصابة بـ كورونا في كوريا الجنوبية إلى 24 شخصا

ترشيحاتنا

الأرصاد: الطقس غدا شديد البرودة ليلا على أغلب الأنحاء.. والصغرى بالقاهرة 10 درجات

تخفيض جديد في أسعار سيارات شيري chery اليوم في مصر.. صور

بن غيث يدرك التعادل للترجي أمام الزمالك من ركلة جزاء

لم تظهر أعراض ولا يوجد خطر .. اكتشاف أول حالة حاملة لفيروس كورونا في مصر

جماهير الزمالك تزلزل شوارع الدوحة بالسوبر الأفريقي.. فيديو

لأول مرة في مصر volkswagen تطرح سيارة مجهزة لأصحاب الاحتياجات الخاصة.. صور

AdvertisementS

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

ابتدعها الأجانب.. الجيفتون هدية العشاق في الفلانتين بالغردقة

عشاء رومانسي في عيد الحب.. ستيك مشوي وأرز بسمتي.. والحلو تشيز كيك

سعر ومواصفات سيارة حمو بيكا الجديدة أودي audi q3.. صور