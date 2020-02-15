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اقتصاد

لجنة الجمارك بغرفة التجارة تطالب بالإفراج عن الواردات من الصين بالموانئ

السبت 15/فبراير/2020 - 08:00 ص
صدى البلد
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محمد صبيح
قال عمرو خضر رئيس لجنة الجمارك بغرفة القاهرة التجارية ان اللجنة بصدد إرسال مذكرة للاتحاد العام للغرف التجارية ومصلحة الجمارك للطالبة بسرعة الإفراج عن البضائع الواردة من الصين ومكدسة فى الموانئ المصرية.

وأشار فى تصريحات خاصة لصدى البلد ان اللجنة تلقت العديد من الشكاوى من قبل المستوردين بتكدس بضائعهم فى الموانئ ، والتأخير فى الإفراج عنها من قبل مصلحة الجمارك، بسبب توقف المصالح الحكومية بشكل جزئي بالصين بعد  فيرس كورونا.

وتابع قائلا: "أن توقف الحياة فى المصالح الحكومية بالصين بشكل جزئى أدى إلى ورود البضائع  بدون استكمال المستندات مثل شهادة المنشأ أو عدم توثيقها فى السفارة بالصين أو الغرف التجارية الصينية.

ولفت إلى أنه يمكن الإفراج عن تلك البضائع مع أخذ تعهد على المستوردين باستكمال الأوراق الأزمة ، لافتا إلى أن المستورد يتحمل غرامات أرضية، وهو ما قد يؤدى إلى ارتفاع أسعار السلع بعد طرحها فى الأسواق.
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