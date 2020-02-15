لجنة الجمارك بغرفة التجارة تطالب بالإفراج عن الواردات من الصين بالموانئ

قال عمرو خضر رئيس لجنة الجمارك بغرفة القاهرة التجارية ان اللجنة بصدد إرسال مذكرة للاتحاد العام للغرف التجارية ومصلحة الجمارك للطالبة بسرعة الإفراج عن البضائع الواردة من الصين ومكدسة فى الموانئ المصرية.





وأشار فى تصريحات خاصة لصدى البلد ان اللجنة تلقت العديد من الشكاوى من قبل المستوردين بتكدس بضائعهم فى الموانئ ، والتأخير فى الإفراج عنها من قبل مصلحة الجمارك، بسبب توقف المصالح الحكومية بشكل جزئي بالصين بعد فيرس كورونا.





وتابع قائلا: "أن توقف الحياة فى المصالح الحكومية بالصين بشكل جزئى أدى إلى ورود البضائع بدون استكمال المستندات مثل شهادة المنشأ أو عدم توثيقها فى السفارة بالصين أو الغرف التجارية الصينية.





