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رياضة

رد فعل تركي آل الشيخ على فوز الزمالك بالسوبر الإفريقي

الجمعة 14/فبراير/2020 - 08:50 م
صدى البلد
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عمر سلامة

هنأ تركي آل الشيخ رئيس هيئة الترفيه بالمملكة العربية السعودية، نادي الزمالك بعد الفوز ببطولة كأس السوبر الإفريقي.

وكتب الشيخ في منشور له عبر صفحته الشخصية على موقع التواصل الاجتماعي "فيس بوك" قائلا: "مبروووك لمصر، ومبروك لـ رئيس مجلس إدارة الزمالك وأعضائه وجمهوره، مباراة كبيرة".

يذكر أن الزمالك بطل الكونفدرالية، تواجه مع الترجي المتوج ببطولة دوري أبطال إفريقيا، في تمام السادسة من مساء اليوم الجمعة، على ملعب الغرافة القطري، وفاز ببطولة السوبر الإفريقي للمرة الرابعة في تاريخه على حساب الترجي التونسي، بنتيجة 3-1.


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