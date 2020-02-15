جامعة حلوان قى اسبوع.. انطلاق مبادرة إيد على إيد اتحضر للتجديد.. وزير التعليم الاماراتي يزور الكليات الفنية.. وتنظيم الملتقي الثاني لخريجي كلية الصيدلة

جامعة حلوان تنظم مبادرة إيد على إيد اتحضر للتجديد

انطلاق فعاليات الملتقي الثاني لخريجي كلية الصيدلة جامعة حلوان

برفقة عبدالغفار.. وزير التعليم الإماراتي يزور كليات جامعة حلوان بالزمالك





نظمت كلية الخدمة الاجتماعية جامعة حلوان مبادرة إيد على إيد تحضر للتجديد، تحت رعاية الدكتور ماجد نجم رئيس الجامعة وريادة الدكتور حسام رفاعي نائب رئيس الجامعة لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة ، إشراف الدكتور زغلول عباس القائم بعمل عميد كلية الخدمة الإجتماعية، وذلك تزامنًا مع مبادرة السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية (اتحضر للأخضر).









وتهدف مبادرة ايد على ايد اتحضر إلى تجديد الوعي بأهمية دور الطالب في تحمل المسئولية في تجديد الاعتماد ٢٠٢٠، والخدمة العامة لمجتمع الكلية وذلك بالاعتماد على سواعد أبنائها، وتدعيم الروح الايجابية بين الطلاب واعضاء هيئة التدريس والهيئة المعاونة وأعضاء الجهاز الاداري والعمال وكذلك تغيير السلوكيات للحفاظ على بيئة الكلية ومواردها.













نظمت كلية الصيدلة الملتقي الثاني لخريجي كلية الصيدلة فى إطار سعى جامعة حلوان لتأهيل الطلاب لسوق العمل برئاسة الدكتور ماجد نجم رئيس الجامعة و الدكتور حسام رفاعي نائب رئيس الجامعة، تحت إشراف الأستاذة الدكتورة إيمان حجاج القائم بعمل عميد كلية الصيدلة والدكتورة فاطمة عبد القادر محرم وكيل الكلية لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة والدكتور هشام سليمان القائم بعمل وكيل الكلية لشئون التعليم والطلاب.









ويهدف الملتقي إلي مساعدة الطلاب والخريجين على الدخول في سوق العمل والتعرف على الحياة العملية من خلال التواصل المباشر مع المتخصصين، تتمثل أهمية الملتقي في دعم مصلحة الطلاب والخريجين بما يساهم فى إيجاد فرص عمل للخريجين.









ويسعى الملتقي إلى توفير العديد من فرص التدريب للطلاب في جميع المراحل الدراسية لتأهيل الطلاب لسوق العمل ومتطلباته من خلال تسليح ودعم وصقل الطالب بالمهارات المطلوبة قبل التخرج ما يتيح له إختيار المجال الذى يناسبه واتخاذ كافة الاستعدادات للعمل فى المجال الصيدلى بعد التخرج ومعرفة المهارات التي يحتاجها للوصول إلى هدفه والعمل على تنميتها من خلال الطرق المختلفة.









كما يخلق الملتقى فرصة لتثقيف الطلاب والخريجين في المجالات المتاحة بعد التخرج والتي توفرها الدراسة بالكلية، إلى جانب التعرف على دور الإدارة المركزية لشئون الصيادلة في القطاعات المختلفة بالإضافة إلى تطبيق الجودة في تقديم الخدمات الصحية ومشروع التأمين الصحي الشامل.









وحاضر في الملتقى نخبة متميزة من خريجي كلية الصيدلة جامعة حلوان لتبادل الخبرات من خلال تقديم نبذة عن المجالات المتاحة لخريجي الكلية لاستكشاف نواحي اكتساب الخبرات في سوق العمل، وكذلك الحديث عن الضوابط والمعايير التى تهدف إلى ضمان جودة وأمان الخدمات التى تؤدى فى الصيدليات والمقدمة للمواطنين.









استقبل الدكتور ماجد نجم رئيس جامعة حلوان، الدكتور خالد عبد الغفار وزير التعليم العالي والبحث العلمي، والدكتور حسين بن إبراهيم الحمادي وزير التربية والتعليم الإماراتي وذلك خلال زيارته لكليات جامعة حلوان الفنية بالزمالك.









التقي رئيس جامعة حلوان بالوزراء في مقر كلية الفنون الجميلة، واستهل اللقاء بالترحيب بالضيوف مؤكدا أهمية هذه الزيارة في ظل العلاقات الوطيدة التي تجمع بين مصر والإمارات في العديد من المجالات التعليمية والبحثية وذلك لوجود العديد من مجالات التعاون التي تجمع بين الجامعات المصرية والإماراتية التي تضم تخصصات علمية فريدة وخبرات أكاديمية متميزة، تهدف لإعداد خريجين قادرين علي مواكبة احتياجات سوق العمل.





وخلال الزيارة قام وزير التعليم العالي والبحث العلمي المصري ووزير التربية والتعليم الإماراتي ورئيس جامعة حلوان بمصاحبة عميد كلية الفنون الجميلة والدكتور محمود حامد عميد كلية التربية الفنية و الدكتور سيد قنديل عميد كلية الفنون الجميلة السابق والسادة الوكلاء بزيارة تفقدية لمتحف كلية الفنون الجميلة للاطلاع علي الأعمال الفنية التي يضمها المتحف ومشاهدة كتاب وصف مصر، بالإضافة إلي زيارة مبني الدكتور طه حسين الذي كان مقرا لإقامته، هذا بالإضافة الي عمل جولة بأقسام الكلية والمعرض، وقام د. خالد عبد الغفار وزير التعليم العالي خلال الزيارة بمشاركة أحد طلاب الكلية برسم لوحة فنية.









وفي سياق متصل تفقد رئيس جامعة حلوان والضيوف كلية التربية الموسيقية حيث استقبلهم الأستاذ الدكتور كرم ملاك عميد الكلية، واستمعوا خلالها إلي مجموعة من الفقرات الفنية التي قدمها الطلاب أثناء تدريباتهم، ودعا رئيس الجامعة السادة الوزراء لحضور مهرجان الزمالك للفنون يوم السبت الموافق 29 فبراير 2020 والذي تنظمه كليات الفنون بالجامعة ( كلية الفنون الجميلة، وكلية التربية الفنية، وكلية التربية الموسيقية)، والذي يستعرض كل أنواع الفنون والأنشطة الطلابية، ورحب وزير التعليم العالي والبحث العلمي بالدعوة ووعد وزير التربية والتعليم الإماراتي بحضور وفد يمثله خلال المهرجان.